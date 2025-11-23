Мирный план по Украине разработали США, - Рубио
Проект мирного соглашения по Украине был подготовлен Вашингтоном и используется как база для переговоров, несмотря на возражения отдельных сенаторов.
Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
По его словам, мирный проект из 28 пунктов по урегулированию войны в Украине, который на этой неделе появился в СМИ, был разработан в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что документ является "прочной основой для дальнейших переговоров" и сформирован на основе предложений как с российской стороны, так и с учетом предыдущих и действующих позиций Украины.
"Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров и базируется на предложении российской стороны. Но оно также базируется на предыдущих и текущих предложениях Украины", - заявил Рубио.
Впрочем, некоторые сенаторы высказали другую позицию. Республиканец Майк Раундс заявил журналистам во время конференции в Галифаксе, что Рубио звонил ему и другим сенаторам и объяснял: это лишь предложение, которое США получили и передали украинской стороне.
По его словам, этот документ нельзя считать официальным планом или рекомендацией Вашингтона.
Мирный план США для Украины
На днях в США обнародовали мирный проект по завершению войны в Украине, который включает 28 пунктов. Он предусматривает передачу России Донецкой, Луганской областей и оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на определенные гарантии безопасности.
Документ, над которым работали американские и российские стороны, также содержит предложение о сокращении численности украинских Вооруженных сил и введении запрета на вступление Украины в НАТО.
Европейские лидеры встретили содержание этого плана негативно и оперативно начали работать над собственной альтернативой. На фоне дискуссий президент США Дональд Трамп потребовал от Украины согласиться с предложениями до 27 ноября, заявив, что в противном случае ситуация для Киева может ухудшиться. В то же время 22 ноября он признал, что документ пока не является окончательным и может претерпеть изменения.
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и подчеркнул, что страна оказалась перед непростым выбором: сохранить достоинство или рискнуть потерять ключевого союзника.
На 23 ноября в Женеве запланирована встреча представителей США, европейских партнеров и Украины, где планировалось детально рассмотреть американские предложения. Зеленский заверил, что украинская сторона будет отстаивать собственные интересы на переговорах.
В Кремле же заявили, что якобы не получали сигналов о готовности Украины присоединиться к обсуждению мирного плана, о чем сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.