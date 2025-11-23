Мирный план по Украине разработали США, - Рубио

Проект мирного соглашения по Украине был подготовлен Вашингтоном и используется как база для переговоров, несмотря на возражения отдельных сенаторов.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, мирный проект из 28 пунктов по урегулированию войны в Украине, который на этой неделе появился в СМИ, был разработан в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что документ является "прочной основой для дальнейших переговоров" и сформирован на основе предложений как с российской стороны, так и с учетом предыдущих и действующих позиций Украины.

"Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров и базируется на предложении российской стороны. Но оно также базируется на предыдущих и текущих предложениях Украины", - заявил Рубио.

Впрочем, некоторые сенаторы высказали другую позицию. Республиканец Майк Раундс заявил журналистам во время конференции в Галифаксе, что Рубио звонил ему и другим сенаторам и объяснял: это лишь предложение, которое США получили и передали украинской стороне.

По его словам, этот документ нельзя считать официальным планом или рекомендацией Вашингтона.