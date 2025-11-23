ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Мирный план по Украине разработали США, - Рубио

Воскресенье 23 ноября 2025 09:12
UA EN RU
Мирный план по Украине разработали США, - Рубио Фото: Марк Рубио (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Проект мирного соглашения по Украине был подготовлен Вашингтоном и используется как база для переговоров, несмотря на возражения отдельных сенаторов.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, мирный проект из 28 пунктов по урегулированию войны в Украине, который на этой неделе появился в СМИ, был разработан в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что документ является "прочной основой для дальнейших переговоров" и сформирован на основе предложений как с российской стороны, так и с учетом предыдущих и действующих позиций Украины.

"Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров и базируется на предложении российской стороны. Но оно также базируется на предыдущих и текущих предложениях Украины", - заявил Рубио.

Впрочем, некоторые сенаторы высказали другую позицию. Республиканец Майк Раундс заявил журналистам во время конференции в Галифаксе, что Рубио звонил ему и другим сенаторам и объяснял: это лишь предложение, которое США получили и передали украинской стороне.

По его словам, этот документ нельзя считать официальным планом или рекомендацией Вашингтона.

Мирный план США для Украины

На днях в США обнародовали мирный проект по завершению войны в Украине, который включает 28 пунктов. Он предусматривает передачу России Донецкой, Луганской областей и оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на определенные гарантии безопасности.

Документ, над которым работали американские и российские стороны, также содержит предложение о сокращении численности украинских Вооруженных сил и введении запрета на вступление Украины в НАТО.

Европейские лидеры встретили содержание этого плана негативно и оперативно начали работать над собственной альтернативой. На фоне дискуссий президент США Дональд Трамп потребовал от Украины согласиться с предложениями до 27 ноября, заявив, что в противном случае ситуация для Киева может ухудшиться. В то же время 22 ноября он признал, что документ пока не является окончательным и может претерпеть изменения.

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и подчеркнул, что страна оказалась перед непростым выбором: сохранить достоинство или рискнуть потерять ключевого союзника.

На 23 ноября в Женеве запланирована встреча представителей США, европейских партнеров и Украины, где планировалось детально рассмотреть американские предложения. Зеленский заверил, что украинская сторона будет отстаивать собственные интересы на переговорах.

В Кремле же заявили, что якобы не получали сигналов о готовности Украины присоединиться к обсуждению мирного плана, о чем сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины Мирные переговоры
Новости
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте