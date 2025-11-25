Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты не могут бесконечно обеспечивать Украину вооружением в контексте продолжающейся войны с Россией.

По словам Левитт, президент США вложил огромное количество времени и энергии в поиск путей урегулирования конфликта и заслуживает благодарности за свои усилия. Главной целью, по ее убеждению, является прекращение убийств и окончательное завершение войны.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что хотя президент США Дональд Трамп и "прекратил финансирование этой войны за счет налогоплательщиков в США", однако Америка продолжает отправлять или продавать Украине значительные объемы вооружения через механизмы НАТО.

"Мы не можем делать это бесконечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", - заявила Левитт.

Кроме того, Левитт отметила, что разочарование американского президента отражает настроения американского общества, которое следит за развитием конфликта.

Таким образом, в Вашингтоне вновь подтвердили стремление завершить войну в Украине дипломатическим путем.