Что будет с поставками американского оружия в Украину: у Трампа сделали заявление
В Вашингтоне заявили, что поставки вооружения Украине имеют ограничения и не могут быть бесконечными, подчеркнув стремление к завершению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кэролайн Левитт, которое она дала для Fox News.
Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты не могут бесконечно обеспечивать Украину вооружением в контексте продолжающейся войны с Россией.
По словам Левитт, президент США вложил огромное количество времени и энергии в поиск путей урегулирования конфликта и заслуживает благодарности за свои усилия. Главной целью, по ее убеждению, является прекращение убийств и окончательное завершение войны.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что хотя президент США Дональд Трамп и "прекратил финансирование этой войны за счет налогоплательщиков в США", однако Америка продолжает отправлять или продавать Украине значительные объемы вооружения через механизмы НАТО.
"Мы не можем делать это бесконечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", - заявила Левитт.
Кроме того, Левитт отметила, что разочарование американского президента отражает настроения американского общества, которое следит за развитием конфликта.
Таким образом, в Вашингтоне вновь подтвердили стремление завершить войну в Украине дипломатическим путем.
Напомним, 18 ноября Испания объявила о выделении 615 млн евро помощи Украине. Средства пойдут как на закупку вооружения, так и на финансирование оборонных систем.
Кроме того, Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь и закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.