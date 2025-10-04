"Томагавки" вместо встреч? Главное о переговорах за неделю

Главное:

Почему переговоры стоят на паузе?

Какое новое американское оружие может получить Украина?

Как на это реагирует Россия?

Не переговоры, а оружие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что администрация Трампа по-прежнему "стремится к миру", добавив, что для этого нужны шаги "с обеих сторон". Однако РФ отказалась от переговоров.

"К сожалению, за последние пару недель мы видим, что россияне отказались проводить любые двусторонние встречи с украинцами. Они отказались от любых трехсторонних встреч, где президент или другой член администрации (Трампа, - ред.) мог бы встретиться с россиянами и украинцами", – сообщил Вэнс в комментарии Fox News.

Впрочем, по-прежнему нет никакого прогресса в наложении на Россию новых санкций непосредственно со стороны США. Хотя, по данным Bloomberg, Большая семерка (в которую входят и Штаты) работает над рядом вариантов новых ограничений. В частности, это новые меры в отношении ключевых секторов экономики РФ: энергетика, финансы и военная промышленность. Кроме того, они направлены против стран и организаций, которые помогают Москве в войне и обходе существующих санкций.

Вместе с тем, на этой неделе активизировались дискуссии о предоставлении Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Это в начале недели подтвердил спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Впрочем, впоследствии он уточнил, что говорил только о публичных заявлениях и не имеет никакой внутренней информации о процессе или окончательном решении. Кроме того, источники The Wall Street Journal сообщают, что США передадут Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре России.

Комментируя такую перспективу, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ждет соответствующего решения от Трампа.

"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", –отметил президент Украины.

По его словам, во время разговора стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса дальности.

"Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, реагируя на такие заявления из США, ограничился сдержанной реакцией. Он заявил, что "пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс" запуска.

"Вопрос по-прежнему звучит следующим образом: кто может запускать эти ракеты. Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целевые задачи этим ракетам – американская сторона или сами украинцы?", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что даже в случае получения Украиной ракеты не станут "волшебным оружием" и "не смогут изменить динамику".

В то же время продолжаются переговоры о предоставлении уже Соединенным Штатам украинских технологий. С этой целью Вашингтон посетила украинская делегация из представителей СНБО и Минобороны.

"Главная цель визита украинской команды – технические переговоры для подготовки подписания соглашения по покупке украинских дронов. Реализация которого предусматривает также возможность создания совместных украинско-американских производств", – сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Обострение риторики

По мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Трамп стал на сторону Украины, потому что любит победителей. По его словам, на позицию президента США повлияло угасание российского наступления на фронте и успешные удары Украины по энергообъектам РФ.

"Украина уже атаковала около половины российских нефтеперерабатывающих заводов, а это означает, что военной машине (России, - ред.) труднее атаковать Украину. А президент Трамп, как известно, любит поддерживать победителей", –отметил Сикорский в интервью CNN.

Сам Трамп, выступая перед американскими генералами 30 сентября, пересказал один из своих диалогов с Путиным.

"Я сказал ему: знаешь, ты плохо выглядишь – четыре года воюешь в войне, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?" – рассказал Трамп.

Напомним, что "бумажным тигром" обычно называют кого-то, кто выглядит очень грозно, но на самом деле не имеет настоящей силы. При этом Трамп в очередной раз заявил, что он очень разочарован в Путине, поскольку, по его мнению, хозяин Кремля должен был завершить войну против Украины.

Отвечая на это сравнение, российский диктатор Путин сравнил РФ уже с НАТО и фактически бросил вызов западным странам.

"Если Россия – бумажный тигр, то что тогда НАТО? Идите и попробуйте разобраться с бумажным тигром", – заявил Путин во время выступления на Валдайском клубе.