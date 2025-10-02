США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетике РФ, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам американских чиновников, президент США Дональд Трамп недавно разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. Кроме того, официальные лица США просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

Чиновники отмечают, что это первый случай, когда администрация Трампа будет помогать Украине наносить удары ракетами большой дальности по энергетическим объектам, расположенным вглуби територии РФ.

WSJ добавило, что хоть США уже давно помогают Киеву проводить беспилотные и ракетные атаки, однако обмен разведданными позволит Украине эффективнее наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры.

Причем речь идет о тех объектах, которые находятся вдали от границы Украины, а цель ударов - лишить Кремль доходов и нефти, которые необходимы России для осуществления войны.

По словам еще одних представителей администрации, США рассматривают возможность поставок Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью около 800 километров. В то же время решение о том, что именно отправлять, пока не принято.

Издание вновь добавило, что разведданные в сочетании с более мощным оружием могут иметь гораздо более мощный эффект, чем предыдущие удары Украины по России. Они нанесут большой ущерб энергетике РФ.

Один из чиновников добавил, что американские официальные лица ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем предоставить необходимые разведданные.