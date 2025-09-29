В Кремле отреагировали на заявления США о возможном предоставлении Tomahawk Украине

В Кремле отреагировали на сообщения о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Москве заявили, что анализируют эту информацию и будут определять потенциальные угрозы для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.

Как заявил Песков, в Кремле слышали о словах спецпредставителя президента США Кита Келлога, который допустил возможность передачи Киеву Tomahawk. По словам спикера диктатора, "сообщения о таких поставках анализируются".

Он добавил, что Россия якобы формирует позицию, чтобы понять, "кто будет вовлечен в процесс - украинские или американские военные".

На вопрос российского пропагандиста, каким будет ответ Москвы, Песков уклонился от прямого ответа и снова начал рассказывать о том, что надо установить, кто будет вовлечен в процесс.

Также представитель Путина заявил, что нет "панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Украины".