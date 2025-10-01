G7 готовится усилить санкционное давление на Россию: Bloomberg обнародовало детали

"Большая семерка" приближается к соглашению о "значительном усилении" антироссийских санкций из-за ее нежелания прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство ознакомилось с проектом заявления, которое должно прозвучать во время встречи министров финансов G7. Оно отметило, что ключевые положения могут измениться до подписания документа всеми странами.

"Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для значительного скоординированного усиления мер, чтобы поддержать устойчивость Украины и критически ослабить способность России вести войну", - говорится в проекте.

Согласно текущему документу, "Большая семерка" работает над рядом вариантов, среди которых новые меры в отношении ключевых секторов экономики РФ, таких как энергетика, финансы и военная промышленность. Кроме того, они направлены против стран и организаций, которые помогают Москве в войне и обходе существующих санкций.

"Мы согласились, что сейчас настало время максимально усилить давление на экспорт российской нефти, который является основным источником доходов России", - сказано в заявлении.

Это свидетельствует о возможности введения новых санкций против нефтяных гигантов РФ, а также "теневого флота" и торговли энергоносителями.

Проект заявления предусматривает обсуждение министрами финансов стран "Большой семерки" и финансовых потребностей Украины. Речь идет о координации мер по дальнейшему использованию замороженных активов страны-агрессора.

ЕС работает над новым пакетом санкций, который будет предусматривать запрет сжиженного природного газа РФ до 2027 года. Также планируется введение дополнительных ограничений для российского энергетического и финансового секторов.

Источники агентства сообщили, что как Евросоюз, так и G7 планируются завершить работу над санкционными пакетами в этом месяце.