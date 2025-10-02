Путин нагло бросил вызов Трампу после заявлений о "бумажном тигре"

Российский диктатор Владимир Путин возмутился после слов о том, что Россия - это "бумажный тигр" и заявил, что НАТО может попытаться "разобраться с бумажным тигром".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время своего выступления на Валдайском клубе.

Российский диктатор заявил, что Россия якобы не "бумажный тигр", как назвал ее президент США Дональд Трамп. Более того, Путин решился сравнить РФ с НАТО и фактически бросил вызов западным странам и американскому президенту. "Если Россия - бумажный тигр, то что тогда НАТО? Идите и попробуйте разобраться с бумажным тигром", - заявил Путин.