РФ не хочет встречи с Украиной даже при участии Трампа, но "должна проснуться", - Венс

Воскресенье 28 сентября 2025 17:51
РФ не хочет встречи с Украиной даже при участии Трампа, но "должна проснуться", - Венс Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия отказалась от двухсторонних переговоров с Украиной и даже трехсторонних, с участием президента США Дональда Трампа. Однако РФ нужно проснуться и признать реальность.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК Украина со ссылкой на Clash Report.

Он считает, что положение на местах изменилось. В частности, россияне убивают много людей, и при этом сами несут большие потери и не могут этим похвастаться.

Как заявил Вэнс, администрация Трампа по-прежнему стремиться к миру, добавив, что для этого нужны шаги с обеих сторон. Однако РФ отказалась от переговоров.

"К сожалению, за последние пару недель мы видим, что россине отказались проводить какие-либо двухсторонние встречи с украинцами. Они отказались от любых трехсторонних встреч, где президент или другой член администрации (Трампа - ред.) мог бы встретиться с россиянами и украинцами", - сообщил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что россиянам нужно проснуться и принять реальность. Он вновь подчеркнул, что РФ несет большие потери и не достигает практически никаких результатов.

"Мы активно добивались мира с самого начала работы администрации, но россияне должны проснуться и принять реальность. Много людей погибает. Им нечем гордиться. Сколько еще людей они готов потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще хоть какого-то, военного преимущества на местах? Я думаю, что ответ - надеюсь, не так уж много", - заявил Вэнс.

Он вновь добавил, что США будут продолжать работают ради мира и выразил надежду, что РФ все таки проснется и осознает реальность на местах.

Путин отказывается от встречи

Напомним, в августе на Аляске состоялся саммит Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Вскоре после этого президент США принял украинского коллегу Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.

После этих встреч ожидалось, что будет двухсторонняя встреча Зеленского и Путина, а вскоре и трехсторонняя, уже с участием Трампа. Однако Россия не согласилась в итоге.

На днях Зеленский сказал, что Украина и другие страны предлагали провести встречу даже в Казахстане. Однако Путин, как отметил президент, хочет продолжать войну, поэтому и отказался от встреч.

