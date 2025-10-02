Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии

США и Украина обсуждают поставки систем вооружения большой дальности. Результат будет зависеть от решения американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества.

Зеленский прокомментировал возможность получать от США разведывательную информацию для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ и отметил, что все зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - отметил глава Украины.

По его словам, во время разговора стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса дальности.

"Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", - пояснил Зеленский.