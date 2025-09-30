ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Ты что, бумажный тигр?" Трамп высмеял Путина перед генералами США

Вашингтон, Вторник 30 сентября 2025 18:16
UA EN RU
"Ты что, бумажный тигр?" Трамп высмеял Путина перед генералами США Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп рассказал об одном из своих диалогов с российским диктатором Владимиром Путиным, когда он намекнул, что Россия - "бумажный тигр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера перед генералами США.

Трамп снова отметил, что он очень разочарован в Путине, поскольку, по его мнению, глава Кремля должен был завершить войну против Украины.

"Я сказал ему: знаешь, ты плохо выглядишь - четыре года воюешь в войне, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?" - добавил американский лидер.

Стоит заметить, что "бумажным тигром" обычно называют кого-то, кто выглядит очень грозно, но на деле не имеет настоящей силы.

Россия - "бумажный тигр"

Напомним, президент США Дональд Трамп еще 23 сентября сравнивал Россию с "бумажным тигром", поскольку она бесцельно воюет уже больше трех лет.

По мнению американского лидера, в такой ситуации настоящая военная сила должна была бы одержать победу за неделю.

Также президент подчеркивал, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность, поскольку у России значительные проблемы с экономикой.

Комментируя такое заявление Трампа, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков нафантазировал, что Россию "больше ассоциируют с медведем, а бумажных медведей не бывает".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Как выглядит Днепр после массированной атаки дронов: Зеленский показал фото и видео
Как выглядит Днепр после массированной атаки дронов: Зеленский показал фото и видео
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен