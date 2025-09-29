Трамп стал на сторону Украины, потому что любит победителей, - Сикорский

Президент США Дональд Трамп любит победителей, именно поэтому он стал на сторону Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал в интервью CNN.

По словам Сикорского, российский диктатор Владимир Путин прекратит войну против Украины только тогда, когда осознает, что не способен ее выиграть.

"Я думаю, что президент Трамп видит то, что видим мы, а именно, что российское наступление угасает", - прокомментировал Сикорский изменение позиции Трампа по Украине.

По его мнению, размер территории РФ играет ей во вред, поскольку она не может гарантировать противовоздушную защиту всех своих объектов.

"Украина уже атаковала около половины российских нефтеперерабатывающих заводов, а это означает, что военной машине труднее атаковать Украину. А президент Трамп, как известно, любит поддерживать победителей", - добавил он.

Прекращение войны

Сикорский надеется, что США введут санкции против России и усилят давление на ее экономику.

"Путин прекратит эту войну только тогда, когда поймет, что не может победить. Для того, чтобы он пришел к этому выводу, должно быть больше давления на российскую экономику и больше помощи украинцам", - сказал он.

Он считает, что нынешняя война, скорее всего, закончится как Первая мировая - "Когда та или иная сторона исчерпает запасы, необходимые для ее продолжения". Ведь, по словам министра, Путин начал войну с очень оптимистичными предположениями.

"Он считал, что в Киеве произойдет переворот, что все продлится три дня, что украинцы встретят их с распростертыми объятиями, потому что якобы являются лишь "потерянными россиянами". Все эти расчеты оказались ошибочными. Теперь он погряз в войне, которая уничтожает будущее России и уже привела к миллиону погибших и раненых", - сказал он.