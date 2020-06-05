Ткаченко призначили міністром культури, а штат поліції Кагарлика скоротили: новини за 4 мюня

Нардеп Олександр Ткаченко став міністром культури, Верховна рада звільнила віце-прем'єра Вадима Пристайко, штат поліції Кагарлика повністю скоротили після скандалу з тортурами. Детальніше про те, що сталося в четвер, 4 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Ткаченка призначили міністром культури

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко став міністром культури. Таке рішення прийняла Верховна рада. 263 депутати підтримали призначення Ткаченка.

Що відомо про політика і медійника - в матеріалі Styler.

Рада звільнила віце-прем'єра Пристайка

Верховна рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Таке рішення підтримали 296 нардепів.

На цю посаду Рада призначила Ольгу Стефанишину.

Коронавірус в Україні: епіцентр хвороби перемістився

Захворюваність на коронавірус в Україні різко зросла, досягнувши антирекорду. Найбільші показники фіксуються у раніше відносно спокійних Львівській та Житомирській областях.

Влада у регіонах заявила про новий епіцентр захворюваності в Україні. Уряд оголосив новий етап послаблення карантину і пояснив, що буде робити у разі ускладнення епідеміологічної ситуації.

Штат поліції Кагарлика повністю скоротили

Після скандалу з тортурами і зґвалтуванням у Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції. При цьому в МВС посилаються на те, що тортури є в поліції кожної країни.

Про це на нараді глав силових відомств щодо проблеми тортур в поліції заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Національна поліція оперативно відреагувала на тортури і зґвалтування у Кагарлику. "Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені та 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності...Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", - зазначив Цуцкірідзе.

Україна відновлює регулярні авіарейси: куди можна полетіти

Кабінет міністрів України зняв карантинні обмеження на регулярні авіаперельоти. Вже з 5 червня стартують внутрішні рейси, запуск міжнародних очікується після 15 числа.

РБК-Україна стежить за тим, як відновлюються повітряні перевезення.

Поліція провела обшуки в університеті Шевченка

Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції провели обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Нацполіції Оксана Блищик. За її словами, слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінальної справи за фактом отримання хабаря службовою особою.

Пізніше виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що обшуки не пов'язані з корупцією. У вузі проходила перевірка організації навчального процесу на юридичному факультеті.

ВАКС скасував запобіжний захід Богатирьовій

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Таке рішення було прийнято через невручення прокуратурою Києва Богатирьової повідомлення про підозру.

Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.

Зеленського можуть оштрафувати на 17 тис. грн: названа причина

Президента України Володимира Зеленського можуть оштрафувати за порушення карантину. Річ у тому, що гарант, перебуваючи з робочим візитом у Хмельницькому, знаходився в кафе з колегами і пив каву. Як відомо, зали кафе і ресторанів відкриють в країні тільки з 5 червня, зараз дозволені тільки літні майданчики.

На український курорт обрушився торнадо з градом: щось нереальне (фото, відео)

Біля курортного Скадовська під Херсоном зафіксували торнадо - атмосферний вихор супроводжували град і дощ. Місцеві жителі розповідають, що спостерігають подібне видовище вперше.

Мезо-буревій зняли на відео і фото, після чого опублікували кадри стихії в мережі.