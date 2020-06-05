Ткаченко назначили министром культуры, а штат полиции Кагарлыка сократили: новости за 4 мюня

Нардеп Александр Ткаченко стал министром культуры, Верховная рада уволила вице-премьера Вадима Пристайко, штат полиции Кагарлыка полностью сократили после скандала с пытками. Подробнее о том, что произошло в четверг, 4 июня, - в материале РБК-Украина

Ткаченко назначили министром культуры

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры. Такое решение приняла Верховная рада. 263 депутата поддержали назначение Ткаченко.

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Рада уволила вице-премьера Пристайко

Верховная рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Такое решение поддержали 296 нардепов.

На эту должность Рада назначила Ольгу Стефанишину.

Коронавирус в Украине: эпицентр болезни переместился

Заболеваемость коронавирусом в Украине резко выросла, достигнув антирекорда. Наибольшие показатели фиксируются в ранее относительно спокойных Львовской и Житомирской областях.

Власти в регионах заявили о новом эпицентре заболеваемости в Украине. Правительство объявило новый этап ослабления карантина и объяснило, что будет делать в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

Штат полиции Кагарлыка полностью сократили

После скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции. При этом глава в МВД ссылаются на то, что пытки есть в полиции каждой страны.

Об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Национальная полиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке. "Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.

Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь

Кабинет министров Украины снял карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты. Уже с 5 июня стартуют внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.

РБК-Украина следит за тем, как возобновляются воздушные перевозки.

Полиция провела обыски в университете Шевченко

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

По ее словам, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки служебным лицом.

Позже исполняющая обязанности министра образовании и науки Любомира Мандзий заявила, что обыски не связаны с коррупцией. В вузе проходила проверка организации образовательного процесса на юридическом факультете.

ВАКС отменил меру пресечения Богатыревой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Такое решение было принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.

Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

Зеленского могут оштрафовать на 17 тыс. грн: названа причина

Президента Украины Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина. Дело в том, что гарант, пребывая с рабочим визитом в Хмельницком, находился в кафе с коллегами и пил кофе. Как известно, залы кафе и ресторанов откроют в стране только с 5 июня, сейчас разрешены только летние площадки (видео).

На украинский курорт обрушился торнадо с градом (фото, видео)

Около курортного Скадовска под Херсоном зафиксировали торнадо - атмосферный вихрь сопровождали град и дождь. Местные жители рассказывают, что наблюдают подобное зрелище впервые.

Мезо-ураган сняли на видео и фото, после чего опубликовали кадры стихии в сети.