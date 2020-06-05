Ткаченко назначили министром культуры, а штат полиции Кагарлыка сократили: новости за 4 мюня

Нардеп Александр Ткаченко стал министром культуры, Верховная рада уволила вице-премьера Вадима Пристайко, штат полиции Кагарлыка полностью сократили после скандала с пытками. Подробнее о том, что произошло в четверг, 4 июня, - в материале РБК-Украина
Ткаченко назначили министром культуры
Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры. Такое решение приняла Верховная рада. 263 депутата поддержали назначение Ткаченко.
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Рада уволила вице-премьера Пристайко
Верховная рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Такое решение поддержали 296 нардепов.
На эту должность Рада назначила Ольгу Стефанишину.
Коронавирус в Украине: эпицентр болезни переместился
Заболеваемость коронавирусом в Украине резко выросла, достигнув антирекорда. Наибольшие показатели фиксируются в ранее относительно спокойных Львовской и Житомирской областях.
Власти в регионах заявили о новом эпицентре заболеваемости в Украине. Правительство объявило новый этап ослабления карантина и объяснило, что будет делать в случае осложнения эпидемиологической ситуации.
Штат полиции Кагарлыка полностью сократили
После скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции. При этом глава в МВД ссылаются на то, что пытки есть в полиции каждой страны.
Об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, Национальная полиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке. "Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.
Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
Кабинет министров Украины снял карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты. Уже с 5 июня стартуют внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.
РБК-Украина следит за тем, как возобновляются воздушные перевозки.
Полиция провела обыски в университете Шевченко
Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.
По ее словам, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки служебным лицом.
Позже исполняющая обязанности министра образовании и науки Любомира Мандзий заявила, что обыски не связаны с коррупцией. В вузе проходила проверка организации образовательного процесса на юридическом факультете.
ВАКС отменил меру пресечения Богатыревой
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Такое решение было принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.
Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.
Зеленского могут оштрафовать на 17 тыс. грн: названа причина
Президента Украины Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина. Дело в том, что гарант, пребывая с рабочим визитом в Хмельницком, находился в кафе с коллегами и пил кофе. Как известно, залы кафе и ресторанов откроют в стране только с 5 июня, сейчас разрешены только летние площадки (видео).
На украинский курорт обрушился торнадо с градом (фото, видео)
Около курортного Скадовска под Херсоном зафиксировали торнадо - атмосферный вихрь сопровождали град и дождь. Местные жители рассказывают, что наблюдают подобное зрелище впервые.
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