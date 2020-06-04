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ВАКС скасував запобіжний захід Богатирьовій

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 20:28
ВАКС скасував запобіжний захід Богатирьовій
Фото: Раїса Богатирьова (РБК-Україна)

Прокуратура порушила норми КПК в частині повідомлення про підозру

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Таке рішення було прийнято через невручення прокуратурою Києва Богатирьової повідомлення про підозру.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Таким чином суд задовольнив апеляцію сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 28 серпня 2019 року, яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"За результатами судового розгляду суд скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Приймаючи таке рішення суд апеляційної інстанції виходив з того, що прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України в частині належного вручення повідомлення про підозру", - повідомили в ВАКС.

Також у суді зазначили, що в ході розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не були прийняті заходи для усунення зазначених порушень норм кримінально процесуального закону.

Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.

Богатирьова була затримана в аеропорту Києва 27 серпня 2019 року.

Після цього суд обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в 6 млн гривень, 28 серпня заставу за неї вніс нардеп Вадим Новинський.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Раїса Богатирьовамера пресеченияантікоррупційний суд
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