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Стефанишина призначена віце-прем'єром замість Пристайка

Новини » Політика     04.06.2020 - 11:33
Стефанишина призначена віце-прем'єром замість Пристайка
Фото: Ольга Стефанишина (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи відправили Пристайка у відставку

Верховна рада призначила Ольгу Стефанишину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До цього парламентарії звільнили з цієї посади Вадима Пристайко.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3584. За нього проголосували 255 депутатів.

Відзначимо, Стефанишина з березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ.

А вже в грудні її призначили на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Ольга Стефанишина має 5-й ранг державного службовця.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Вадим Пристайко після звільнення з посади поїде працювати послом України у Великобританії.

Як писало РБК-Україна, 1 червня фракція "Слуга народу" обговорила перестановки в КМУ і визначилася з кандидатами на посади міністрів культури та екології.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаВадим Пристайко
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