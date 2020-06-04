Стефанишина призначена віце-прем'єром замість Пристайка

Нардепи відправили Пристайка у відставку
Верховна рада призначила Ольгу Стефанишину віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. До цього парламентарії звільнили з цієї посади Вадима Пристайко.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3584. За нього проголосували 255 депутатів.
Відзначимо, Стефанишина з березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ.
А вже в грудні її призначили на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.
Ольга Стефанишина має 5-й ранг державного службовця.
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Вадим Пристайко після звільнення з посади поїде працювати послом України у Великобританії.
Як писало РБК-Україна, 1 червня фракція "Слуга народу" обговорила перестановки в КМУ і визначилася з кандидатами на посади міністрів культури та екології.
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Автор: Юлия Струк