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Рада звільнила віце-прем'єра Пристайка

Новини » Політика     04.06.2020 - 11:18
Рада звільнила віце-прем'єра Пристайка
Фото: Вадим Пристайко (wikimedia)

За це проголосували 296 нардепів

Верховна рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Таке рішення підтримали 296 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, нардепи схвалили проект постанови №3583 "Про звільнення Пристайко В.В. з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції".

Відзначимо, Пристайка з липня 2017 року указом п'ятого президента Петра Порошенка призначили главою місії України при НАТО.

Потім 22 травня минулого року він був призначений заступником глави Адміністрації президента, а 29 серпня за пропозицією президента Володимира Зеленського Рада призначила його міністром закордонних справ.

При цьому 4 березня нардепи проголосували за відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра, що призвело до відставки всього уряду. У той же день ВР затвердила новий склад Кабміну, де Пристайко був призначений віце-прем'єром з питань євроінтеграції України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пристайко буде звільнений з посади і поїде працювати послом України у Великобританії.

Як писало РБК-Україна, на засіданні 1 червня фракція "Слуга народу" обговорила кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаВадим Пристайко
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