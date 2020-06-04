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У МОН назвали причини обшуків в університеті Шевченка

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 21:36
У МОН назвали причини обшуків в університеті Шевченка
Фото: Любомира Мандзій (facebook com lmandziy)

У вузі проходила перевірка організації навчального процесу на юридичному факультеті

Обшуки в головному корпусі Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка не пов'язані з корупцією. У вузі проходила перевірка організації навчального процесу на юридичному факультеті.

Про це заявила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила в ефірі "Громадського".

Міністр заявила, що університети є автономними установами вищої освіти та тільки ректор несе відповідальність за освітній процес.

Вона зазначила, що в університеті проходила перевірка навчального процесу іноземців.

"Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів за конкретним запитом. Мова йде про організації освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті", - заявила міністр.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Нацполіції проводили обшук у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Міносвітиобшук
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