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Поліція проводить обшуки в університеті Шевченка

Новини » Надзвичайні події     04.06.2020 - 13:30
Поліція проводить обшуки в університеті Шевченка

Слідчі дії проводяться у рамках розслідування корупції в університеті

Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції проводять обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Служби безпеки.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Нацполіції Оксана Блищик.

За її словами, слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінальної справи за фактом отримання хабаря службовою особою.

"Слідчі дії проводяться співробітниками головного слідчого управління разом із колегами з Служби безпеки у рамках розслідування кримінального провадження за статею 368 ККУ", - повідомила Блищик.

Детальніша інформація буде оприлюднена після завершення слідчих дій, додали в Нацполіції.

У лютому авторитетне видання QS World University Rankings оприлюднило рейтинг найпрестижніших університетів світу, КНУ ім. Шевченка, отримав 541-550 місце.

Також відзначимо, що Київський національний університет ім. Тараса Шевченка знаходиться на 10 місці за витратами на підготовку одного студента за державним замовленням.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївАндрій Шевченкообшукуниверситет
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