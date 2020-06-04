Ткаченка призначили міністром культури

Фото: Олександр Ткаченка (РБК-Україна)

Рада проголосувала за призначення Ткаченка

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко став міністром культури. Таке рішення прийняла Верховна рада.

Відповідне рішення прийняли депутати на сьогоднішньому засіданні.

Так, 263 депутати підтримали призначення Ткаченка.

Відзначимо, він також написав заяву про дострокове складення повноважень народного депутата і це рішення підтримали 299 нардепів.

Після цього Ткаченко приніс присягу члена Кабінету міністрів України.

На своїй сторінці у Facebook вже міністр культури Ткаченко написав, що реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму - 3-4 млрд гривень.

Раніше він заявив про намір брати участь в праймеріз "Слуги народу", де буде визначено кандидата від партії в мери Києва. І те, що він відмовиться від участі після призначення міністром, Ткаченко не заявляв.

Додамо, Олександр Ткаченко з 2008 року обіймав посаду генерального директора групи 1+1 медіа, в яку входять телеканали "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "Уніан-ТВ", "1+1 International" і Ukraine Today, сейлз-хаус Плюси і компанія з виробництва телеконтенту 1+1 продакшн.

На виборах 2019 був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", №9 в списку.

Зазначимо, в Україні довгий час не могли знайти людину на посаду міністра культури. Президент Володимир Зеленський навіть заявляв, що в країні кадровий голод. Певний час виконувала обов'язки міністра Світлана Фоменко.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 червня фракція "Слуга народу" обговорила перестановки в Кабінеті міністрів: нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.

Нагадаємо, стало відомо, хто зайде в Раду замість Ткаченка.

Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Верховну раду подання про призначення нових міністрів.

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Автор: Анастасия Рокитна