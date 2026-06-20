"Радует Путина и шокирует союзников": Туск отреагировал на лишение Зеленского награды

Премьер-министр Польши Дональд Туск критически отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого Орла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Туска в социальной сети X.
Глава польского правительства подчеркнул, что любое публичное противостояние между Варшавой и Киевом является деструктивным в нынешних геополитических условиях и играет исключительно на руку стране-агрессору.
Туск призвал обоих президентов к благоразумию и прекращению раздувания дипломатического скандала:
"Задача президентов Зеленского и Навроцкого - сдерживать эмоции, а не усиливать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте", - заявил премьер-министр Польши.
Польский лидер объяснил этот шаг согласием украинского президента на присвоение одной из частей ВСУ названия "Героев УПА", что, по его словам, подрывает доверие и является неприемлемым, поскольку Варшава оказала беспрецедентную военную помощь.
Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа, а Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. В Офисе президента Украины заявили, что пока не комментируют решение польского коллеги.
Обострение дипломатических отношений между странами произошло 26 мая после указа Зеленского о присвоении Отдельному центру спецопераций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА".
В ответ Навроцкий заявил о возможности лишить Зеленского награды, которую тот получил от Анджея Дуды в апреле 2023 года. В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против такой инициативы, напомнив, что этим орденом до сих пор награжден бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Кроме того, кавалерами польского Ордена Белого Орла до сих пор остаются российская императрица Екатерина II и фашистский лидер Италии Бенито Муссолини.