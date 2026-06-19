ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

21:13 19.06.2026 Пт
3 мин
Решение Навроцкого стало следствием скандала из-за УПА
aimg Валерий Ульяненко
Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении украинского президента Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Навроцкого в X.

Польский лидер подчеркнул, что Орден Белого Орла является символом высшего доверия Польши, "особой связи с государством и благодарности нации".

Читайте также: В МИД Украины дали "исторический совет" Польше из-за скандала с УПА

Навроцкий подчеркнул, что он является великим магистром Ордена Белого Орла и "обязан стоять на страже чести высшей государственной награды".

"История не должна быть препятствием для будущего. Однако хорошее будущее может быть построено исключительно на правде", - отметил он.

Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого ОрлаФото: Навроцкий принял решение по поводу Ордена Зеленского (инфографика РБК-Украина)

Он назвал решение украинских властей не только возмутительным, но и глубоко разочаровывающим, "поскольку оно подрывает доверие", которое выстраивалось между президентами в последние месяцы для восстановления взаимопонимания в сложных исторических вопросах.

"Эта обязанность возлагается также на Капитулу Ордена Белого Орла. Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей ВСУ названия "Героев УПА", после консультаций с Капитулой я принял решение о лишении президента Украины Ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий.

Границы, которые нельзя пересекать

Президент Польши также напомнил, что Варшава оказала беспрецедентную военную помощь и обучила тысячи украинских бойцов, поэтому для нее неприемлемо, что теперь часть из них будет служить под флагом УПА.

Читайте также: Что за "Орден Белого Орла" и почему в Польше хотят забрать его у Зеленского

В то же время польский президент призвал Владимира Зеленского и украинские власти "вернуться на путь правды и взаимоуважения", подчеркнув, что путь Украины в ЕС требует готовности честно столкнуться со сложными страницами истории.

"Есть границы, которые в польско-украинских отношениях пересекать нельзя", - подчеркнул Навроцкий.

Он также пояснил, что лишение Зеленского награды не направлено против украинского народа, а Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Отметим, кавалерами польского Ордена Белого Орла до сих пор остаются российская императрица Екатерина II и Бенито Муссолини - фашистский лидер Италии, союзник Адольфа Гитлера.

Напомним, обострение дипломатических отношений между Киевом и Варшавой произошло 26 мая после того, как Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру спецопераций "Північ" Сил спецопераций ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА".

В ответ Навроцкий заявил о возможности лишить Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши, которую украинский президент получил от Анджея Дуды в апреле 2023 года.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против такой инициативы, отметив, что этим орденом до сих пор награжден, в частности, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Польша УПА Вооруженные силы Украины Кароль Навроцкий
Новости
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
Аналитика
Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог