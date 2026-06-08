Что за "Орден Белого Орла" и почему в Польше хотят забрать его у Зеленского

Орден Белого Орла является старейшей и важнейшей наградой Польши, которая отмечает выдающиеся гражданские и военные заслуги перед страной. Президент Украины получил ее в 2023 году, однако теперь может потерять.

РБК-Украина рассказывает историю ордена и почему его хотят забрать у украинского президента.

История и статус Ордена

Орден Белого Орла, основанный еще в 1705 году и впервые восстановленный в 1921-м, является высшей наградой Польши. Она не делится на степени и присуждается за исключительные гражданские или военные заслуги перед государством как в мирное, так и в военное время.

Ее вручают только самым выдающимся полякам и иностранным деятелям высокого ранга. К примеру, в межвоенный период кавалерами ордена стали 24 гражданина Польши и 87 иностранцев (среди которых 33 монарха и президента, 12 членов правящих семей, 10 премьер-министров и 15 министров).

После Второй мировой войны вручение ордена было возобновлено на основании Закона об орденах и наградах от 16 октября 1992 года. Первые представления на награждение формировал Временный совет ордена, в состав которого входили руководители Сейма, Сената и правительства.

Фото: Орден Белого Орла (prezydent.pl)

Именно по их ходатайству в 1993 году первым кавалером восстановленной награды стал Папа Римский Иоанн Павел II.

Управление орденом

Честь награды оберегает Капитул Ордена Белого Орла. В его состав входят Великий магистр и пять членов, которых президент Польши назначает на пятилетний срок исключительно из числа кавалеров этого ордена. Из своего состава члены Капитула выбирают канцлера и секретаря.

Согласно законодательству, каждый новоизбранный президент Польши со вступлением в должность автоматически становится кавалером Ордена Белого Орла, его Великим магистром и председателем Капитула.

Решение о награде - за Навроцким

Представитель Навроцкого Рафал Лескевич отметил, что Капитула Ордена Белого Орла "выразила свое мнение" о лишении президента Украины этой награды.

"Собралась Капитула Ордена Белого Орла по делу Ордена, предоставленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Капитула выразила свое мнение президенту Республики Польша Каролю Навроцкому, который принимал участие в совещаниях. Президент примет решение в надлежащее время", - говорится в заявлении Лескевича.

Почему Зеленского хотят лишить Ордена

Владимир Зеленский получил орден от польского экс-президента Анджея Дуды 5 апреля 2023 года.

Награда была вручена как признание его весомого вклада в укрепление дружеских и всесторонних отношений между Польшей и Украиной, развитие сотрудничества в интересах демократии, мира и безопасности в Европе, а также несокрушимую позицию в защите прав человека.

Украинский президент 26 мая за образцовое выполнение боевых задач присвоил Отдельному центру спецопераций "Север" наименование "имени Героев УПА".

Этот шаг вызвал резкую реакцию со стороны Польши. Президент Кароль Навроцкий назвал свою позицию принципиальной и заявил, что рассматривает возможность лишения украинского лидера высшей государственной награды Польши.

"Я оцениваю этот шаг очень критично, и он демонстрирует неготовность Киева к вступлению в ЕС", - заявил Навроцкий.

В Польше УПА часто воспринимают как символ массовых убийств поляков на Волыни и в Восточной Малопольше во время Второй мировой войны. В то же время для многих украинцев УПА является олицетворением борьбы народа за независимость.