"Тішить Путіна і шокує союзників": Туск відреагував на позбавлення Зеленського нагороди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критично відреагував на рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - ордена Білого Орла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Туска у соцмережі X.
Голова польського уряду наголосив, що будь-яке публічне протистояння між Варшавою та Києвом є деструктивним у нинішніх геополітичних умовах і грає виключно на руку країні-агресору.
Туск закликав обох президентів до розсудливості та припинення роздмухування дипломатичного скандалу:
"Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці", - заявив прем'єр-міністр Польщі.
Польський лідер пояснив цей крок згодою українського президента на присвоєння одній із частин ЗСУ назви "Героїв УПА", що, за його словами, б'є по довірі та є неприйнятним, оскільки Варшава надала безпрецедентну військову допомогу.
Навроцький підкреслив, що це рішення не спрямоване проти українського народу, а Польща й надалі підтримуватиме Україну проти російської агресії. В Офісі президента України заявили, що поки не коментують рішення польського колеги.
Загострення дипломатичних відносин між країнами виникло 26 травня після указу Зеленського про надання Окремому центру спецоперацій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".
У відповідь Навроцький заявив про можливість відібрати нагороду, яку Зеленський отримав від Анджея Дуди у квітні 2023 року. Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виступав проти такої ініціативи, нагадавши, що цим орденом досі нагороджений колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.
Крім того, кавалерами польського Ордену Білого Орла досі залишаються російська імператриця Катерина ІІ та фашистський лідер Італії Беніто Муссоліні.