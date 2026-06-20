"Тішить Путіна і шокує союзників": Туск відреагував на позбавлення Зеленського нагороди

Голова польського уряду наголосив, що будь-яке публічне протистояння між Варшавою та Києвом є деструктивним у нинішніх геополітичних умовах і грає виключно на руку країні-агресору.

Туск закликав обох президентів до розсудливості та припинення роздмухування дипломатичного скандалу:

"Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці", - заявив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив офіційне рішення про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла після консультацій із Капітулою ордена.

Польський лідер пояснив цей крок згодою українського президента на присвоєння одній із частин ЗСУ назви "Героїв УПА", що, за його словами, б'є по довірі та є неприйнятним, оскільки Варшава надала безпрецедентну військову допомогу.

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Навроцький підкреслив, що це рішення не спрямоване проти українського народу, а Польща й надалі підтримуватиме Україну проти російської агресії. В Офісі президента України заявили, що поки не коментують рішення польського колеги.