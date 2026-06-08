Сикорский вступился за польский орден Зеленского и вспомнил о Шредере
Польша не должна допустить ситуации, когда экс-канцлера Германии Герхарда Шредера оставят кавалером высшего ордена страны, а украинского президента Владимира Зеленского лишат этой награды.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.
Сикорский выразил надежду, что после решений капитулы и польского президента Кароля Навроцкого государственная награда не превратится в политический нонсенс.
"Надеюсь, что после решений капитула и президента Навроцкого не сложится такая ситуация, когда бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который берет деньги у Путина, останется кавалером Ордена Белого Орла, а того, кто борется против Путина, лишат этого звания", - написал он.
Почему возникла угроза отзыва ордена
На сегодня запланировано заседание капитулы Ордена Белого Орла. Кароль Навроцкий выступил с инициативой внести в повестку дня рассмотрение вопроса о лишении Владимира Зеленского этой награды.
Поводом стало присвоение одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "героев УПА".
Согласно польскому законодательству, для принятия такого решения одной инициативы президента и рассмотрения капитулой мало. Процедура обязательно требует контрассигнации - официального одобрения и подписи премьер-министра Польши.
Владимир Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в апреле 2023 года во время визита в Варшаву. Награду вручили за заслуги в углублении отношений между странами, укрепление безопасности и защиту прав человека.
В то же время экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, известный своей работой на российские энергетические компании, является кавалером этого же польского ордена еще с 2002 года.
Что известно о скандале вокруг УПА
Напомним, 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру спецопераций "Север" наименование "имени Героев УПА". Во власти объяснили это решение высокой результативностью подразделения во время выполнения боевых задач.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не исключает возможности лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.
Отметим, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил необходимость прямых переговоров между лидерами Украины и Польши, чтобы эмоции не подорвали солидарность между странами на фоне российской агрессии.