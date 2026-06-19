Навроцкий назвал вступление Украины в ЕС угрозой для польских фермеров
Возможное вступление Украины в Европейский Союз сопряжено с серьезными рисками для польского аграрного сектора. Защита местных производителей останется ключевым приоритетом для Варшавы.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Канцелярию президента Польши.
Угроза для польских аграриев
Польша в настоящее время вынуждена бороться с последствиями торгового соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР.
По словам Навроцкого, он делает все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия для польских фермеров, несмотря на то, что "вступил в игру слишком поздно".
Отдельно польский лидер остановился на евроинтеграционных устремлениях Киева, которые, по его мнению, создают значительные вызовы для польского рынка.
"Я также признаю, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства", - подчеркнул Навроцкий.
Защита внутреннего рынка
Он заверил, что с пониманием относится к европейскому курсу Украины, но интересы польских производителей для него всегда будут на первом месте.
"Я президент Польши, и, понимая стремления Украины, я всегда буду поддерживать благоприятное отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, в частности в контексте "Зеленого соглашения" и решений ЕС", - заявил он.
Президент Польши подытожил, что польская земля слишком красива, а местные фермеры - слишком эффективны и талантливы, чтобы "отдать польское сельское хозяйство идеологии или кому-то другому".
Перспективы евроинтеграции Украины
Напомним, ранее вокруг сроков и условий вступления Украины в Европейский Союз развернулись активные дискуссии среди европейских лидеров и дипломатов.
В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что полноправного членства Украины в ЕС до конца войны не будет. Вместо этого Берлин предложил Киеву альтернативную модель интеграции в виде ассоциированного членства, которое является промежуточным этапом и не требует изменения учредительных договоров блока.
В то же время в Брюсселе более оптимистично оценивают сроки полноценного присоединения.
Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отметила, что 2030 год является вполне "жизнеспособным" сроком для вступления Украины в блок, поскольку страна демонстрирует высокую готовность к проведению необходимых реформ и приведению законодательства в соответствие с нормами ЕС.
Этому предшествовал важный дипломатический шаг в Люксембурге, где Украина и Молдова официально начали первый этап переговоров о членстве в ЕС.
Стороны приступили к работе над первым кластером, охватывающим вопросы верховенства права и демократии, что открыло путь к дальнейшим переговорам по другим ключевым направлениям, таким как единый рынок и экономическая политика.