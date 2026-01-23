ua en ru
Главная » Новости » Политика

За Тимошенко внесли залог в размере 33 млн гривен, - ВАКС

Киев, Пятница 23 января 2026 16:56
За Тимошенко внесли залог в размере 33 млн гривен, - ВАКС Фото: Юлия Тимошенко, нардеп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли полную сумму залога.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Сумма залога для Тимошенко, которую ранее определил суд, составляет 33 млн гривен.

Более подробных деталей в ВАКС не раскрыли.

Дело Тимошенко

Напомним, 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении лидера одной из парламентских фракций, которая, по информации правоохранителей, предлагала депутатам взятки за голосование по конкретным законопроектам.

Позже выяснилось, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Также НАБУ обнародовало прослушку, согласно которой Тимошенко договаривалась с отдельными депутатами о вознаграждении за лояльное голосование.

Сама Тимошенко опровергает все обвинения в ее адрес и заверяет, что это "политически мотивированное" дело перед возможными выборами в Украине.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. Также подозреваемую обязали прибывать в НАБУ, не выезжать за пределы Киевской области, сообщать об изменении места жительства или работы, сдать загранпаспорт и не только.

Уже 20 января источники РБК-Украина сообщили о том, что за Юлию Тимошенко внесли около трети суммы залога.

