Руководитель одной из фракций в Раде пытался "купить" голоса нардепов, - НАБУ

Лидер одной из фракций в украинском парламенте предлагал нардепам неправомерную выгоду за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram .

"НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов", - сказано в сообщении Бюро.

Правоохранители уточнили, что фигурант предлагал взятки нардепам из других фракций. Взамен они должны были голосовать "за" или "против" отдельных инициатив.

В НАБУ не называют имя фигуранта. При этом в СМИ появилась информация о том, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят обыски" в офисе "Батькивщины".

Стоит заметить, что попытка "купить" голоса нардепов наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.