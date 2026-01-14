НАБУ обнародовало "прослушку" по делу Тимошенко
В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили объявление подозрения руководительнице депутатской фракции Верховной Рады и обнародовали материалы прослушивания. Речь идет о народном депутате Юлии Тимошенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
В сообщении сказано, что руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины объявили подозрение в том, что она предлагала предоставление неправомерной выгоды нардепам за лояльность в голосовании.
Отмечается, что после того, как НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура разоблачили в декабре 2025 года факты получения вознаграждений за голосование за "нужные законопроекты" среди нардепов, подозреваемая решила создать собственную схему.
Она она провела переговоры с отдельными нардепами по созданию аналогичной схемы. Депутатов предлагалось вознаграждать за лояльное поведение во время голосования. Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярных выплатах за нужное голосование.
"Народным депутатам должны были поступать указания о голосовании, а в отдельных случаях - о воздержании, или неучастию в голосовании", - сказано в сообщении.
Также в НАБУ прикрепили к сообщению записи прослушивания подозреваемой, где она договаривается с народными депутатами и ведет планирование схемы.
Напомним, 13 января поздно вечером НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые принадлежат к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.
Имя не сообщалось, но источники сказали, что речь идет о Юлии Тимошенко. Днем 14 января пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила РБК-Украина, что Тимошенко объявили о подозрении.