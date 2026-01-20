За Тимошенко начали вносить залог, - источники

За народного депутата Юлию Тимошенко начали вносить залог. По состоянию на сегодняшнее утро, 20 января, внесено около трети суммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, по состоянию на утро 20 января внесено 13,65 млн гривен. Отмечается, что общий же залог за Юлию Тимошенко составляет 33,3 млн гривен.

Что предшествовало

Напомним, 13 января поздно вечером НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к другим фракциям, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Впоследствии стало известно, что НАБУ и САП сообщили Тимошенко о подозрении по ч. 4 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, лидер фракции инициировала переговоры о создании механизма выплат отдельным парламентариям в обмен на "нужные" голосования в Верховной Раде. Главным доказательством по делу являются аудиозаписи, обнародованные правоохранителями.

Днем 14 января пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила РБК-Украина, что Тимошенко объявили о подозрении.

Кроме того, в НАБУ обнародовали материалы прослушивания нардепа Юлии Тимошенко. На записях прослушивания она договаривается с народными депутатами и ведет планирование схемы.

Также по данным Постолюк, для Тимошенко просят залог в размере 50 млн гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, но суд уменьшил эту сумму до 33,3 млн гривен.