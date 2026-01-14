Юлии Тимошенко вручили подозрение, - САП

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

Обыски в "Батькивщине"

Отметим, что накануне в медиа появились сообщения, что НАБУ пришло с обысками в офис партии "Батькивщина". Утром политик подтвердила следственные действия, но отвергла все обвинения.

По словам нардепа, обыски длились всю ночь. Но правоохранители, мол, "не нашли ничего".

Тимошенко заявила, что "забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения".

Обыски она называет "политическим заказом".

Что говорят в НАБУ и САП

Напомним, вчера НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые принадлежат к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Детективы не назвали ни имя руководителя, ни названия фракции. Однако в соцсетях и СМИ распространились сообщения со ссылкой на источники, что речь о Юлии Тимошенко.

Правоохранители предварительно квалифицировали действия руководителя неназванной фракции по ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Она предусматривает наказание лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.