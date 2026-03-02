Зеленский: мы получили документы с планами РФ на 2026-2027 годы

Украина получила документы с планами россиян на 2026-2027 гг. Цели врага не имеют ничего общего с реальностью.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода.

"Мы получили планы (на - ред.) 2025-2027 гг. Немного устаревшие 25-го года. Видим, что они не выполнили свои цены… Понимаем, что они хотят", - сказал президент.

По его словам, россияне все так же хотят оккупировать Донецкую и Луганскую области. При этом враг не планирует оставлять попытки продвижения на Запорожском и Днепровском направлении. При этом оккупанты "смотрят" на Одесский район.

"Но эти карты, смотрите, они пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задание", - обратил внимание Зеленский.

Он добавил, что наступательная операция, которую враг готовил на весну этого года, сильно зависела от "фундамента", но его нет, поскольку россияне провалили задачи на конец 2025 года.

"Они не могут начать мартовское наступление - именно то, которое они планировали. Я не знаю, будет ли наступление весной и когда именно. Они хотят наступать, но пока не имеют сил для выполнения этого… Все зависит от контрактов, от наступлений, от оружия, от поставок нам оружия, а также от нашего производства", - сказал глава государства.