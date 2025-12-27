НАБУ и САП разоблачили преступную группу, в которую входили действующие нардепы

НАБУ и САП в ходе спецоперации под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram САП.

Отмечается, что по данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины", - сообщили в пресс-службе САП.

Громкие разоблачения НАБУ и САП

Напомним, что в ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.

Еще одним фигурантом оказался Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен. Он успел покинуть Украину. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно посмотреть в материале издания. Скандал стоил кресел двум министрам, которые были фигурантами скандальных пленок и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Недавно Центральное управление НАБУ объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Также сообщалось, что пока неизвестно, вылилась ли скандальная запись фигурантов дела "Мидас" о якобы "отсутствии смысла" строить защиту над энергетическими объектами, в конкретную бездеятельность. Нужен полный аудит расходов и действий.