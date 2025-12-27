ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, в которую входили действующие нардепы

Суббота 27 декабря 2025 12:39
UA EN RU
НАБУ и САП разоблачили преступную группу, в которую входили действующие нардепы Фото: НАБУ и САП разоблачили преступную группу, в которую входили действующие нардепы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАБУ и САП в ходе спецоперации под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram САП.

"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины", - сообщили в пресс-службе САП.

Отмечается, что по данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Громкие разоблачения НАБУ и САП

Напомним, что в ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.

Руководителем схемы, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.

Еще одним фигурантом оказался Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен. Он успел покинуть Украину. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно посмотреть в материале издания. Скандал стоил кресел двум министрам, которые были фигурантами скандальных пленок и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Недавно Центральное управление НАБУ объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Также сообщалось, что пока неизвестно, вылилась ли скандальная запись фигурантов дела "Мидас" о якобы "отсутствии смысла" строить защиту над энергетическими объектами, в конкретную бездеятельность. Нужен полный аудит расходов и действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Верховная рада
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну