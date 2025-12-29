ua en ru
Продажа голосов в Раде: группе нардепов объявлено подозрение в системном взяточничестве

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 20:27
Продажа голосов в Раде: группе нардепов объявлено подозрение в системном взяточничестве Иллюстративное фото: группе нардепов объявлено подозрение в системном взяточничестве (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, группировка имела иерархическую структуру с четким распределением ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины, а также должностные лица аппарата Верховной Рады. Координацию деятельности группы осуществлял один из народных депутатов.

Для организации голосований участники присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в мессенджере WhatsApp. После успешных голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

Сейчас о подозрении сообщено пяти народным депутатам Украины. Всем подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Обыски НАБУ в Раде

27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты Украины. Операцию провели под прикрытием.

В САП отметили, что группировка действовала на постоянной основе, а следствие установило факты регулярного получения неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

Позже в НАБУ заявили о препятствовании детективам со стороны сотрудников Управления государственной охраны во время следственных действий в парламентских комитетах. В УГО в ответ заверили, что действовали в соответствии с законом, осуществляя проверки лиц и транспорта на въездах в правительственный квартал.

В УГО уточнили, что во время одной из проверок были осмотрены лица, которых детективы НАБУ привлекли в качестве понятых, после чего им разрешили проезд.

Также появилась информация о якобы обысках у народного депутата Юрия Корявченкова ("Юзика"), однако в НАБУ и САП это опровергли, заявив, что никаких следственных действий в отношении него пока не проводят.

