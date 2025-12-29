Продажа голосов в Раде: группе нардепов объявлено подозрение в системном взяточничестве
НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
По данным следствия, группировка имела иерархическую структуру с четким распределением ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины, а также должностные лица аппарата Верховной Рады. Координацию деятельности группы осуществлял один из народных депутатов.
Для организации голосований участники присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в мессенджере WhatsApp. После успешных голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.
Сейчас о подозрении сообщено пяти народным депутатам Украины. Всем подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения.
Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Обыски НАБУ в Раде
27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты Украины. Операцию провели под прикрытием.
В САП отметили, что группировка действовала на постоянной основе, а следствие установило факты регулярного получения неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.
Позже в НАБУ заявили о препятствовании детективам со стороны сотрудников Управления государственной охраны во время следственных действий в парламентских комитетах. В УГО в ответ заверили, что действовали в соответствии с законом, осуществляя проверки лиц и транспорта на въездах в правительственный квартал.
В УГО уточнили, что во время одной из проверок были осмотрены лица, которых детективы НАБУ привлекли в качестве понятых, после чего им разрешили проезд.
Также появилась информация о якобы обысках у народного депутата Юрия Корявченкова ("Юзика"), однако в НАБУ и САП это опровергли, заявив, что никаких следственных действий в отношении него пока не проводят.