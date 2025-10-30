Тепло не для всех? Синоптик сказала, где ждать дождей в последний день октября

Завтра - в последний день октября - погода в Украине будет в основном теплой. Однако местами вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра могут быть дожди

Согласно информации эксперта, завтра (в пятницу, 31 октября), дожди наиболее вероятны:

на севере Украины;

на северо-востоке страны.

"На остальной территории - без осадков", - подчеркнула Диденко.

В то же время ветер в Украине ожидается западный, порывистый. Местами - со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду.

Прогноз ситуации с ветром (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких областях немного похолодает

Синоптик рассказала, что в целом "октябрь завершается красивой погодой".

"Не без дождей, но с этим прекрасным желтым солнцем на желтых листочках", - добавила она.

Исходя из ее прогноза, теплая погода удержится в южной части Украины, где столбики термометров могут подняться до +15+19 градусов по Цельсию.

При этом "немного похолодает" в северных областях, где температура воздуха днем ожидается около +9+13 градусов.

На остальной территории Украины - ориентировочно от 11 до 15 градусов тепла.

В Киеве в течение 31 октября местами:

небольшой дождь;

порывистый западный ветер;

максимальная температура воздуха +10+11 градусов по Цельсию.

"То есть, ниже немного, чем сегодня", - отметила Диденко.

В целом же, по ее словам, "в ближайшее время в Украине будет преобладать умеренно теплая погода".

"Без ночных "минусов" каких-то серьезных, а днем - в пределах +10+14 градусов. На юге - на пару градусов выше", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)