Тепло не для всех? Синоптик сказала, где ждать дождей в последний день октября
Завтра - в последний день октября - погода в Украине будет в основном теплой. Однако местами вероятны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине завтра могут быть дожди
Согласно информации эксперта, завтра (в пятницу, 31 октября), дожди наиболее вероятны:
- на севере Украины;
- на северо-востоке страны.
"На остальной территории - без осадков", - подчеркнула Диденко.
В то же время ветер в Украине ожидается западный, порывистый. Местами - со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду.
Прогноз ситуации с ветром (карта: facebook.com/tala.didenko)
В каких областях немного похолодает
Синоптик рассказала, что в целом "октябрь завершается красивой погодой".
"Не без дождей, но с этим прекрасным желтым солнцем на желтых листочках", - добавила она.
Исходя из ее прогноза, теплая погода удержится в южной части Украины, где столбики термометров могут подняться до +15+19 градусов по Цельсию.
При этом "немного похолодает" в северных областях, где температура воздуха днем ожидается около +9+13 градусов.
На остальной территории Украины - ориентировочно от 11 до 15 градусов тепла.
В Киеве в течение 31 октября местами:
- небольшой дождь;
- порывистый западный ветер;
- максимальная температура воздуха +10+11 градусов по Цельсию.
"То есть, ниже немного, чем сегодня", - отметила Диденко.
В целом же, по ее словам, "в ближайшее время в Украине будет преобладать умеренно теплая погода".
"Без ночных "минусов" каких-то серьезных, а днем - в пределах +10+14 градусов. На юге - на пару градусов выше", - подытожила синоптик.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
