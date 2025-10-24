ua en ru
Зима близко? Синоптики сказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед

Пятница 24 октября 2025 08:00
Зима близко? Синоптики сказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед Первый лед на реках и других водоемах Украины появляется с наступлением холодов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Эксперты Украинского гидрометеорологического центра рассказали об ожидаемых (вероятных) сроках появления в 2025 году ледовых явлений на водных объектах бассейна Днепра и некоторых водохранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Когда может появиться лед в бассейне Днепра и на водохранилищах

Согласно информации Укргидрометцентра, ожидаемые сроки появления ледовых явлений на водных объектах бассейна Днепра и на Печенежском водохранилище (река Северский Донец) в 2025 году - это предварительная информация.

"Долгосрочная консультация сроков появления ледовых явлений на водных объектах в дальнейшем будет уточняться краткосрочными консультациями", - подчеркнули специалисты.

Сообщается, что в соответствии с имеющимися и ожидаемыми гидрометеорологическими условиями, ледообразование на реках и водохранилищах бассейна Днепра и на Печенежском водохранилище ожидается несколько позже средних многолетних сроков.

Так, в течение ноября - в связи с возможным вторжением холодных воздушных масс на территорию Украины - вероятно кратковременное появление неустойчивых ледовых явлений:

  • на малых реках;
  • на мелководье водохранилищ.

Между тем появление ледовых образований на водохранилищах ожидается:

  • на Киевском и Печенежском - в первой-второй декадах декабря;
  • на Каневском, Кременчугском и Каменском - во второй декаде или в начале третьей декады декабря;
  • на Днепровском - во второй половине декабря.

Зима близко? Синоптики сказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый ледПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Кроме того, мы рассказывали об особенностях погоды в Украине в начале октября и ее влиянии на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

