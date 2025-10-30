Тепло не для всіх? Синоптик сказала, де чекати дощів в останній день жовтня
Завтра - в останній день жовтня - погода в Україні буде здебільшого теплою. Проте подекуди ймовірні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра можуть бути дощі
Згідно з інформацією експерта, завтра (у п'ятницю, 31 жовтня), дощі найбільш ймовірні:
- на півночі України;
- на північному сході країни.
"На решті території - без опадів", - наголосила Діденко.
Водночас вітер в Україні очікується західний, рвучкий. Місцями - зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду.
Прогноз ситуації з вітром (карта: facebook.com/tala.didenko)
В яких областях трохи похолоднішає
Синоптик розповіла, що в цілому "жовтень завершується красивою погодою".
"Не без дощів, але з оцим прекрасним жовтим сонцем на жовтих листочках", - додала вона.
Виходячи з її прогнозу, тепла погода втримається у південній частині України, де стовпчики термометрів можуть піднятись до +15+19 градусів за Цельсієм.
При цьому "трохи похолоднішає" у північних областях, де температура повітря вдень очікується близько +9+13 градусів.
На решті території України - орієнтовно від 11 до 15 градусів тепла.
У Києві впродовж 31 жовтня місцями:
- невеликий дощ;
- рвучкий західний вітер;
- максимальна температура повітря +10+11 градусів за Цельсієм.
"Тобто, нижче трохи, аніж сьогодні", - зауважила Діденко.
В цілому ж, за її словами, "найближчим часом в Україні переважатиме помірно тепла погода".
"Без нічних "мінусів" якихось серйозних, а вдень - в межах +10+14 градусів. На півдні - на пару градусів вище", - підсумувала синоптик.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, якою може бути погода в листопаді.
Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.
