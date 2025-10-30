Карпаты накрыл шторм: спасатели объяснили, что творится на высокогорье (фото)

Сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм. Порывы ветра там - сильные и опасные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:40 30 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.

"Внимание! Шторм!", - подчеркнули специалисты.

Речь идет о сильном юго-западном ветре со скоростью 22-24 м/с. При этом его порывы достигают 29 м/с.

Ситуация на высокогорье Карпат утром (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Сообщается также, что температура воздуха утром была на уровне -1°C.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 30 октября погода в городе Ивано-Франковск и по области ожидается с переменной облачностью.

Местами - небольшой дождь. В горах - с мокрым снегом.

Температура воздуха днем ожидается такая:

по городу - 15-17 градусов тепла;

по области - 12-17 градусов тепла;

на высокогорье Карпат - 2-7 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах хорошая", - отметили специалисты.

Прогноз погоды на 30 октября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

При этом граждан предупредили об опасном метеорологическом явлении в течение суток - порывах западного ветра до 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.

Предупреждение о порывах ветра (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)