Зима на пороге? Синоптики рассказали, каким может быть ноябрь в Украине
В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.
Когда начинается пора предзимья в Украине
В Украинском гидрометеорологическом центре напомнили, что ноябрь - переходный месяц от осени к зиме.
Уточняется, что пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5°C в сторону понижения.
"В основном - в первой декаде ноября. На северо-востоке страны и в Карпатах - в конце октября", - рассказали эксперты УкрГМЦ.
Краткая климатическая характеристика ноября
Важно понимать, что краткая климатическая характеристика ноября - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в ноябре в Украине).
Так, средняя месячная температура воздуха составляет:
- в среднем - около 0-4 градусов тепла;
- на Закарпатье и юге страны - местами 5-9°C.
При этом абсолютный минимум температуры составляет:
- 16-24 градусов мороза;
- в северной части страны, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в горных районах - 25-31 градус мороза;
- в Крыму и в Одесской области - 8-13 градусов мороза.
Если же говорить об абсолютном температурном максимуме, то это 17-25 градусов тепла.
В Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму - от 26°C до 29,7°C.
Кроме того, среднее месячное количество осадков в ноябре составляет:
- 35-63 мм;
- в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье - 70-108 мм;
- на высокогорье - до 135 мм;
- в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны - местами 29-34 мм.
Какой может быть погода в ноябре 2025 года
В завершение синоптики поделились предварительным прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в ноябре 2025 года в Украине.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне 1,6-7,5 градуса тепла.
"Что на 1,0-2,0 градуса выше нормы, а в восточных областях - норма", - отметили в УкрГМЦ.
Между тем месячное количество осадков предполагается следующим:
- в среднем - 34-77 мм;
- в Карпатах - местами 100 мм.
"Что в пределах (80-100%) нормы", - подытожили в Украинском гидрометеорологическом центре.
