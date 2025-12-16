Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря

В среду, 17 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности будут действовать в Украине. Они будут касаться большинства областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

В течение суток графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. "Укрэнерго" снова не обнародовало количество очередей, одновременно задействованных в отключениях.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.