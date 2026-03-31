Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки "переполнены"

Чего ждать от погоды в Украине

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, апрель придет в Украину:

с "приятным комфортным" теплом;

с "такими нужными" дождями.

"Дожди завтра - периодически, влияние южной циклоничности. Только в Крыму - преимущественно без осадков", - поделилась эксперт в своем Facebook.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня в пределах +12+17 градусов по Цельсию.

"И только островок прохлады образуется в западных областях, днем здесь +6+12 градусов. В Карпатах - еще ниже на несколько градусов", - добавила специалист.

Исходя из данных Украинского гидрометеорологического центра, больше всего солнца может быть завтра на юге (хотя и там не исключены осадки).

Какая погода завтра будет в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, в течение 1 апреля ожидаются:

дождь (периодически);

теплая погода - с температурой воздуха до +15°C.

"На Вербное воскресенье предполагается теплая погода, а дожди возможны только в южной части", - подытожила синоптик.

Предупреждение об опасных явлениях

Пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook опубликовала предупреждение для граждан об опасных гидрологических явлениях.

Так, в период до 3 апреля будет продолжаться развитие половодья:

на реке Десна;

на ее притоках - реках Снов и Сейм.

"С суточной интенсивностью повышения уровней воды 1-10 см", - уточнили специалисты.

Отмечается, что это явление будет сопровождаться:

дальнейшим затоплением пониженных участков поймы Десны возле Новгород-Северского (в Новгород-Северском районе Черниговской области);

дальнейшим затоплением пониженных участков на реке Снов возле города Сновск (в Корюковском районе Черниговской области);

переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин (в Черниговском районе Черниговской области).

"І уровень опасности - желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Кроме того, сегодня и завтра ожидается значительная снеголавинная опасность (в связи с осадками):

на высокогорье Ивано-Франковской области;

на высокогорье Закарпатской области.

В УкрГМЦ объяснили, что речь идет про 3 уровень опасности - оранжевый.