Апрель придет с холодом? Какой будет погода после теплого марта - блиц с синоптиком

08:00 27.03.2026
8 мин
Апрель начнется с контрастов. Прятать ли теплые вещи?
aimg Елена Чупровская
Фото: температурные "качели" стоит ждать украинцам в апреле (Getty Images)

Март-2026 оказался уникальным - после снежной зимы земля оттаяла лишь в конце месяца, а сейчас температура воздуха достигает показателей, характерных для второй половины апреля. Однако уже в начале следующего месяца придет похолодание из Скандинавии.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Главное

  • Метеорологическая весна в Украине началась в привычные сроки
  • Начало апреля принесет скандинавское похолодание
  • Высаживать овощи, рассаду и картофель рано - заморозки возможны до середины апреля
  • Бездождевой период длится больше месяца - есть риск засухи во второй половине мая

Апрель придет с холодом? Какой будет погода после теплого марта - блиц с синоптиком

Какую погоду ждать украинцам в апреле этого года (Инфографика РБК-Украина)

- Каким будет начало апреля в Украине? Ожидать ли украинцам похолодание или наоборот столбики термометров будут идти вверх?

- Традиционно накануне Пасхи мы встречаем похолодание, Вербная неделя - такая же. Нынешний март уникален.

После снежной и прохладной зимы, еще в начале первого весеннего месяца земля была покрыта снегом, а полное оттаивание почвы произошло лишь в конце марта.

Сейчас мы чувствуем тепло из южных широт. Дневные максимумы температуры достигают 13-15°, а среднесуточная температура в эти выходные прогнозируется в диапазоне 10-11°, что будет соответствовать второй половине апреля.

При таких значениях, как правило, уже завершается отопительный сезон. Однако уже в начале апреля мы получим порцию скандинавской прохлады, поэтому температурный фон значительно снизится. Весна такая...

- Прошлогодняя весна запомнилась катастрофическими заморозками, мы остались без урожая фруктов. Существует ли такая угроза в этом году?

- Прошлогодний март был рекордно теплым. И именно это раннее тепло оказалось обманчивым, ведь спровоцировало раннее цветение плодовых деревьев, после которого в апреле фиксировались небывало жесткие заморозки с интенсивностью до 9° и продолжительностью 11-19 часов.

Именно они привели к массовой потере урожая абрикос и орехов, также местами замерзли персики, вишни, виноград.

Апрельские заморозки стали серьезным вызовом для садоводов и пасечников. В нынешнем же году мартовского тепла еще недостаточно для запуска процессов цветения, поэтому прогнозируемое вторжение полярного воздуха в начале апреля еще не угрожает садам.

- В некоторых городах Украины уже начали выключать отопление. Не рано ли это, ведь бывало так, что весной возвращался даже снег?

- По нормативам, отопительный период заканчивается когда в течение 3 суток среднесуточная температура воздуха превышает 8ºС.

За последние 30 лет, в центральных регионах переход среднесуточной температуры через 8ºС в среднем в первой декаде апреля.

Отопительный сезон сократился на 10-15 суток, в том числе и за счет более поздних похолоданий осенью. За последние 75 лет метеорологических наблюдений в центральной части Украины, наиболее ранняя дата перехода температуры через +8º - 18 марта 1990 года, а самая поздняя - 2 мая 1981 года.

В прошлом 2025 году отопительный сезон закончился 31 марта. Тогда на смену исторически теплому марту пришел контрастный апрель с колебаниями температуры от летнего тепла до зимней стужи, снегом в первой половине месяца, интенсивными и длительными заморозками.

Такое было впечатление, что весенние месяцы поменялись местами. По данным международных синоптических моделей, в начале нынешнего апреля рассчитываем на возвращение холода, который может сдерживать завершение отопительного периода.

Апрель будет прохладным, но о возвращении зимней погоды речи не идет (Getty Images)

Апрель будет прохладным, но о возвращении зимней погоды речи не идет (Getty Images)

- Насколько стабильной будет погода в первой половине апреля - это кратковременное похолодание или тенденция?

Теплые вещи и зонтики остаются в тренде. Сразу внесем ясность: громкие заголовки в инфопространстве о снеге и морозах в апреле - это никакая не сенсация, такое бывает.

Однако, говорить о залегании снежного покрова и возвращении зимы не стоит.

В то же время важно помнить, что весна - это переходный сезон от зимнего холода к летнему теплу, поэтому температурные "качели" и арктические вторжения вполне естественны, это как раз и подчеркивает переменчивый характер весенней погоды.

- Ожидаются ли осадки - дождь или даже мокрый снег - в этот период?

- Апрель обещает нам контрасты. Синоптическая ситуация не будет способствовать постепенному нарастанию тепла. В атмосфере будут доминировать циклоны, а потому стабильно теплой и сухой погоды ждать не следует.

Все будет зависеть от траектории и скорости движения барических образований. Например, в апреле 2025 температурный фон колебался от летнего тепла, до зимней стужи, жестких и длительных поздних заморозков.

Соответственно, осадки при таких качелях температур наблюдались в виде мокрого снега, снега и дождя. Устанавливался временный снежный покров в период 5-10 апреля, высотой 1-4 см.

Сейчас ведущие мировые прогностические центры ожидают активизацию южных циклонов в первой декаде апреля. Вполне вероятно, что в некоторых регионах будет выпадать дождь, местами возможны кратковременные возвращения зимних осадков.

- Аграрии южных областей уже массово работают в полях. Будет ли способствовать погода посевной кампании на остальной территории страны?

- После необычно снежной, со значительным промерзанием почвы зимы, уже больше месяца продолжается бездождевой период и земля быстро подсыхает.

В нашей зоне посевная кампания на низком старте. Агрометеорологи почти везде отмечают достижение почвой мягко-пластичного состояния, что позволяет развернуть весеннюю посевную.

К тому же, температура на глубине 10 см уже прогрелась до 6-7°, при оптимальной для гороха, ячменя, овеса и пшеницы 4-5°. И даже возвращение холода не повредит ни проросшим семенам, ни всходам.

Но высаживать овощи, рассаду, картофель еще очень рано. До середины апреля продолжается заморозкоопасный период.

В годы с подобными развитием процессов дефицит осадков весной нередко становится предпосылкой засухи уже во второй половине мая. В дальнейшем это может трансформироваться в жаркое и сухое лето, что представляет серьезный риск для урожая поздних культур.

К примеру, несмотря на обеспеченную осадками зиму, юго-восточные районы Черкасской области и дальше на восток уже испытывают дефицит дождя.

Поэтому в этом году меры по сохранению влаги в почве актуальны как никогда.

Когда следует высаживать овощи, рассаду и картофель этой весной (Инфографика РБК-Украина)

Когда следует высаживать овощи, рассаду и картофель этой весной (Инфографика РБК-Украина)

- Наступила ли уже метеорологическая весна в Украине?

- Метеорологическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону повышения.

В 2026 году метеорологическая весна в целом началась в привычные климатические сроки - в начале марта.

- В начале марта власти предупреждали украинцев об опасности паводков. Западные области, как правило, в наибольшем риске наводнений. Есть ли угрозы большой воды по стране?

- За последние годы во время весеннего половодья в Черкасской области подтопления чаще всего наблюдаются в низинных, особенно там, где реки переходят в поймы или берут начало широкие водоемы.

Конечно, наиболее уязвимы районы, прилегающие к руслу реки Днепр и его поймы, где расположены пониженные участки, которые подтапливаются во время подъема уровня воды.

Если на пойменных территориях и в пределах прибрежных защитных полос строят жилье или другие объекты, вода во время половодья просто возвращается на свое естественное место.

Хотя конкретные села или улицы могут меняться из года в год в зависимости от погодных условий, низинные участки вблизи Днепра и крупных притоков традиционно имеют наибольший риск.

Однако, поступление большой воды по Днепру еще впереди, ведь в этом году в верхней части крупнейшей реки нашего государства и выше по руслу за пределами страны тоже были достаточные снегозапасы.

Сформировались максимальные уровни воды весеннего половодья на р. Ирпень, Ирша и нижний участок Роси возле Корсунь-Шевченковского (суббассейн Среднего Днепра) высотой 0,3-1,1 м над предпаводковыми отметками, без негативных последствий.

Вопрос-ответ (FAQ)

- Каким будет начало апреля: потепление или похолодание?

В начале апреля Украину накроет скандинавская прохлада - температурный фон значительно снизится. Сейчас дневные максимумы достигают 13-15°C, что соответствует второй половине апреля, но уже в начале месяца придет порция холодного воздуха с севера.

- Грозят ли заморозки садам и огородам, как в 2025 году?

Ситуация отличается от прошлогодней. В 2025-м рекордное мартовское тепло спровоцировало раннее цветение плодовых деревьев, после чего апрельские заморозки до -9°C уничтожили урожай.

В этом году мартовского тепла еще недостаточно для цветения, до середины апреля продолжается заморозкоопасный период - высаживать овощи, рассаду и картофель рано.

- Не рано ли выключают отопление в городах?

Обычно в центральных регионах это происходит в первой декаде апреля. Однако ожидаемое возвращение холодов может сдержать завершение отопительного сезона.

- Стоит ли ожидать дождей или снега в апреле?

Апрель обещает контрасты. В атмосфере будут доминировать циклоны, стабильно теплой и сухой погоды не ожидается.

