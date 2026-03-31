Тепло з дощами несе небезпеку: яку погоду обіцяють українцям завтра і де річки "переповнені"

Чого чекати від погоди в Україні

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, квітень прийде в Україну:

з "приємним комфортним" теплом;

з "такими потрібними" дощами.

"Дощі завтра - періодично, вплив південної циклонічності. Лише в Криму - переважно без опадів", - поділилась експерт у своєму Facebook.

Температура повітря в більшості областей України очікується впродовж дня в межах +12+17 градусів за Цельсієм.

"І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6+12 градусів. У Карпатах - ще нижче на кілька градусів", - додала спеціаліст.

Виходячи з даних Українського гідрометеорологічного центру, найбільше сонця може бути завтра на півдні (хоча і там не виключені опади).

Погода в Україні 1 квітня 2026 року (інфографіка: meteo.gov.ua)

Яка погода завтра буде у Києві

У Києві, за словами Діденко, впродовж 1 квітня очікуються:

дощ (періодично);

тепла погода - з температурою повітря до +15°C.

"На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині", - підсумувала синоптик.

Прогноз погоди на 1 квітня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Попередження про небезпечні явища

Прес-служба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook опублікувала попередження для громадян про небезпечні гідрологічні явища.

Так, у період до 3 квітня триватиме розвиток водопілля:

на річці Десна;

на її притоках - річках Снов і Сейм.

"З добовою інтенсивністю підвищення рівнів води 1-10 см", - уточнили спеціалісти.

Зазначається, що це явище супроводжуватиметься:

подальшим затопленням понижених ділянок заплави Десни біля Новгород-Сіверського (у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області);

подальшим затопленням понижених ділянок на річці Снов біля міста Сновськ (у Корюківському районі Чернігівської області);

переливом дороги місцевого значення між селами Великий Дирчин і Малий Дирчин (у Чернігівському районі Чернігівської області).

"І рівень небезпеки - жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, сьогодні та завтра очікується значна сніголавинна небезпека (у зв'язку з опадами):

на високогір'ї Івано-Франківської області;

на високогір'ї Закарпатської області.

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ пояснили, що йдеться про 3 рівень небезпеки - помаранчевий.