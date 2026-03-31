Тепло з дощами несе небезпеку: яку погоду обіцяють українцям завтра і де річки "переповнені"

Другий місяць весни принесе в Україну вологе тепло. При цьому мешканців деяких областей синоптики попереджають про небезпечні явища.
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, квітень прийде в Україну:
"Дощі завтра - періодично, вплив південної циклонічності. Лише в Криму - переважно без опадів", - поділилась експерт у своєму Facebook.
Температура повітря в більшості областей України очікується впродовж дня в межах +12+17 градусів за Цельсієм.
"І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6+12 градусів. У Карпатах - ще нижче на кілька градусів", - додала спеціаліст.
Виходячи з даних Українського гідрометеорологічного центру, найбільше сонця може бути завтра на півдні (хоча і там не виключені опади).
У Києві, за словами Діденко, впродовж 1 квітня очікуються:
"На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині", - підсумувала синоптик.
Прес-служба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook опублікувала попередження для громадян про небезпечні гідрологічні явища.
Так, у період до 3 квітня триватиме розвиток водопілля:
"З добовою інтенсивністю підвищення рівнів води 1-10 см", - уточнили спеціалісти.
Зазначається, що це явище супроводжуватиметься:
"І рівень небезпеки - жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Крім того, сьогодні та завтра очікується значна сніголавинна небезпека (у зв'язку з опадами):
В УкрГМЦ пояснили, що йдеться про 3 рівень небезпеки - помаранчевий.
