Когда Вербное воскресенье в 2026 году: точная дата

12:29 20.03.2026 Пт
3 мин
Православные и католики будут праздновать в разные дни
aimg Татьяна Веремеева
Когда Вербное воскресенье в 2026 году: точная дата Фото: Вербное воскресенье в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, относится к числу двунадесятых праздников и является одним из самых почитаемых в христианском календаре. Оно знаменует собой начало последней недели перед Пасхой - Страстной седмицы.

Подробнее о датах празднования и народных обычаях рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Церковь в смартфоне? ПЦУ объяснила, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм

Главное:

  • Православные верующие в Украине будут праздновать Вербное воскресенье 5 апреля 2026 года.
  • Католическое Вербное воскресенье приходится на неделю раньше - 29 марта.
  • Праздник отмечается ровно за семь дней до Пасхи и открывает Страстную неделю.
  • В 2026 году даты празднования Вербного воскресенья по новому и старому стилю совпадают для всех православных.
  • Во время праздничной литургии верующие освящают ветви вербы как символ победы жизни над смертью.

Когда празднуем в 2026 году

Дата Вербного воскресенья напрямую зависит от дня празднования Пасхи. Поскольку в 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, то Вербное воскресенье будет отмечаться 5 апреля. Важно, что эта дата является общей для тех, кто придерживается как новоюлианского, так и юлианского календарей.

У христиан западного обряда (католиков) Пасху в 2026 году будут праздновать на неделю раньше - 5 апреля. Соответственно, католическое Вербное воскресенье наступит 29 марта.

Когда Вербное воскресенье в 2026 году: точная дата
Вербное воскресенье в православном церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Церковные особенности и литургия

Согласно церковному уставу, в воскресенье 5 апреля проводится литургия по чину свт. Иоанна Златоуста. На всенощной службе после чтения Евангелия происходит особый обряд - освящение веток вербы святой водой.

Интересно, что несмотря на продолжение Великого поста, в этот праздничный день церковный календарь позволяет верующим послабления в пищевых ограничениях - разрешается есть рыбу.

История и традиции праздника

Праздник посвящен въезду Иисуса Христа в Иерусалим на осле, что символизировало Его скромность и ненасильственную власть. Тогда жители города встречали Его как Царя, устилая путь пальмовыми ветвями.

В славянских странах, где пальмы не растут, их заменили ветви ивы - первого растения, которое распускается весной. В Украине праздник имеет несколько народных названий: Вербница, Цветное воскресенье.

После освящения вербы в церкви хозяева традиционно старались как можно быстрее принести ее домой и поставить в углу под иконами. Существует также древний обычай "бить" друг друга освященными ветвями, приговаривая: "Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко!"

Считается, что такой обряд приносит здоровье и благополучие на весь год, а молодежь при этом желает друг другу быть "большим, как верба, а здоровым, как вода".

Ранее РБК-Украина писало о главных церковных датах марта 2026 года по новоюлианскому календарю ПЦУ. Мы рассказывали, когда приходятся поминальные субботы, какие события Великого поста являются важнейшими и когда будут отмечать Благовещение.

При написании материала были использованы следующие источники: церковный календарь на 2026 год, сайт ПЦУ, wikipedia.org.

Больше по теме:
Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО