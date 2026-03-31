Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки "переполнены"
Второй месяц весны принесет в Украину влажное тепло. При этом жителей некоторых областей синоптики предупреждают об опасных явлениях.
Подробнее о прогнозе погоды на первый день апреля и предупреждении УкрГМЦ, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Чего ждать от погоды в Украине
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, апрель придет в Украину:
- с "приятным комфортным" теплом;
- с "такими нужными" дождями.
"Дожди завтра - периодически, влияние южной циклоничности. Только в Крыму - преимущественно без осадков", - поделилась эксперт в своем Facebook.
Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня в пределах +12+17 градусов по Цельсию.
"И только островок прохлады образуется в западных областях, днем здесь +6+12 градусов. В Карпатах - еще ниже на несколько градусов", - добавила специалист.
Исходя из данных Украинского гидрометеорологического центра, больше всего солнца может быть завтра на юге (хотя и там не исключены осадки).
Погода в Украине 1 апреля 2026 года (инфографика: meteo.gov.ua)
Какая погода завтра будет в Киеве
В Киеве, по словам Диденко, в течение 1 апреля ожидаются:
- дождь (периодически);
- теплая погода - с температурой воздуха до +15°C.
"На Вербное воскресенье предполагается теплая погода, а дожди возможны только в южной части", - подытожила синоптик.
Прогноз погоды на 1 апреля от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Предупреждение об опасных явлениях
Пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook опубликовала предупреждение для граждан об опасных гидрологических явлениях.
Так, в период до 3 апреля будет продолжаться развитие половодья:
- на реке Десна;
- на ее притоках - реках Снов и Сейм.
"С суточной интенсивностью повышения уровней воды 1-10 см", - уточнили специалисты.
Отмечается, что это явление будет сопровождаться:
- дальнейшим затоплением пониженных участков поймы Десны возле Новгород-Северского (в Новгород-Северском районе Черниговской области);
- дальнейшим затоплением пониженных участков на реке Снов возле города Сновск (в Корюковском районе Черниговской области);
- переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин (в Черниговском районе Черниговской области).
"І уровень опасности - желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Кроме того, сегодня и завтра ожидается значительная снеголавинная опасность (в связи с осадками):
- на высокогорье Ивано-Франковской области;
- на высокогорье Закарпатской области.
Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В УкрГМЦ объяснили, что речь идет про 3 уровень опасности - оранжевый.
