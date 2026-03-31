Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки "переполнены"

12:50 31.03.2026 Вт
3 мин
Некоторые дороги может залить водой, а в горах - вероятны лавины
aimg Ирина Костенко
Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки "переполнены" Погода в Украине завтра будет теплая, но влажная (фото иллюстративное: Getty Images)

Второй месяц весны принесет в Украину влажное тепло. При этом жителей некоторых областей синоптики предупреждают об опасных явлениях.

Подробнее о прогнозе погоды на первый день апреля и предупреждении УкрГМЦ, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именно

Чего ждать от погоды в Украине

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, апрель придет в Украину:

  • с "приятным комфортным" теплом;
  • с "такими нужными" дождями.

"Дожди завтра - периодически, влияние южной циклоничности. Только в Крыму - преимущественно без осадков", - поделилась эксперт в своем Facebook.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в течение дня в пределах +12+17 градусов по Цельсию.

"И только островок прохлады образуется в западных областях, днем здесь +6+12 градусов. В Карпатах - еще ниже на несколько градусов", - добавила специалист.

Исходя из данных Украинского гидрометеорологического центра, больше всего солнца может быть завтра на юге (хотя и там не исключены осадки).

Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки &quot;переполнены&quot;Погода в Украине 1 апреля 2026 года (инфографика: meteo.gov.ua)

Какая погода завтра будет в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, в течение 1 апреля ожидаются:

  • дождь (периодически);
  • теплая погода - с температурой воздуха до +15°C.

"На Вербное воскресенье предполагается теплая погода, а дожди возможны только в южной части", - подытожила синоптик.

Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки &quot;переполнены&quot;Прогноз погоды на 1 апреля от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Предупреждение об опасных явлениях

Пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook опубликовала предупреждение для граждан об опасных гидрологических явлениях.

Так, в период до 3 апреля будет продолжаться развитие половодья:

  • на реке Десна;
  • на ее притоках - реках Снов и Сейм.

"С суточной интенсивностью повышения уровней воды 1-10 см", - уточнили специалисты.

Отмечается, что это явление будет сопровождаться:

  • дальнейшим затоплением пониженных участков поймы Десны возле Новгород-Северского (в Новгород-Северском районе Черниговской области);
  • дальнейшим затоплением пониженных участков на реке Снов возле города Сновск (в Корюковском районе Черниговской области);
  • переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин (в Черниговском районе Черниговской области).

"І уровень опасности - желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки &quot;переполнены&quot;Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, сегодня и завтра ожидается значительная снеголавинная опасность (в связи с осадками):

  • на высокогорье Ивано-Франковской области;
  • на высокогорье Закарпатской области.

Тепло с дождями несет опасность: какую погоду обещают украинцам завтра и где реки &quot;переполнены&quot;Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ объяснили, что речь идет про 3 уровень опасности - оранжевый.

Напомним, ранее начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань рассказал РБК-Украина, какой может быть погода после теплого марта.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине
