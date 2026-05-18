30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
В Киеве предлагают повысить стоимость разового проезда в общественном транспорте до 30 грн, введя гибкую систему скидок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.
Необходимость обновления стоимости объясняют необходимостью приблизить ее к экономически обоснованному уровню. Из-за роста затрат предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращения пассажиропотока нынешние тарифы устарели.
По расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном коммунальном транспорте. Сейчас цена проезда в Киеве остается одной из самых низких среди крупных городов Украины.
Новая система скидок и проездные
Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, цена будет зависеть от количества поездок, приобретенных при пополнении транспортной карты:
- 1-9 поездок - 30 грн;
- 10-19 поездок - 28,90 грн;
- 20-29 поездок - 27,80 грн;
- 30-39 поездок - 26,60 грн;
- 40-49 поездок - 25,50 грн;
- 50 поездок - 25 грн.
Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3-23,6 грн:
- 46 поездок - 1 088 грн;
- 62 поездки - 1 463 грн;
- 92 поездки - 2 156 грн;
- 124 поездки - 2 888 грн.
Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн.
Фото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Льготы и специальные билеты
В городе также планируют ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит без ограничений пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.
Для гостей столицы предусмотрены безлимитные проездные:
- на 24 часа - 375 грн;
- на 48 часов - 563 грн;
- на 72 часа - 750 грн.
Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного. Ученики во время учебного года будут ездить бесплатно, а во время летних каникул - за 25% от стоимости.
Фото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Ввести новые тарифы планируют с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.
Поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля 2026 года, будут оставаться в силе до 14 сентября 2026 года.
