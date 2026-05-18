30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд

14:50 18.05.2026 Пн
2 мин
Для пассажиров введут пересадочный билет и систему льгот
Валерий Ульяненко
Фото: общественный транспорт Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве предлагают повысить стоимость разового проезда в общественном транспорте до 30 грн, введя гибкую систему скидок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

Читайте также: Транспорт дорожает: где в Украине уже подняли цены и сколько будет стоить проезд

Необходимость обновления стоимости объясняют необходимостью приблизить ее к экономически обоснованному уровню. Из-за роста затрат предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда, содержание инфраструктуры и сокращения пассажиропотока нынешние тарифы устарели.

По расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном коммунальном транспорте. Сейчас цена проезда в Киеве остается одной из самых низких среди крупных городов Украины.

Новая система скидок и проездные

Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, цена будет зависеть от количества поездок, приобретенных при пополнении транспортной карты:

  • 1-9 поездок - 30 грн;
  • 10-19 поездок - 28,90 грн;
  • 20-29 поездок - 27,80 грн;
  • 30-39 поездок - 26,60 грн;
  • 40-49 поездок - 25,50 грн;
  • 50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3-23,6 грн:

  • 46 поездок - 1 088 грн;
  • 62 поездки - 1 463 грн;
  • 92 поездки - 2 156 грн;
  • 124 поездки - 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн.

30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проездФото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Льготы и специальные билеты

В городе также планируют ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит без ограничений пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Для гостей столицы предусмотрены безлимитные проездные:

  • на 24 часа - 375 грн;
  • на 48 часов - 563 грн;
  • на 72 часа - 750 грн.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного. Ученики во время учебного года будут ездить бесплатно, а во время летних каникул - за 25% от стоимости.

Фото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Фото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году. Ввести новые тарифы планируют с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.

Поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля 2026 года, будут оставаться в силе до 14 сентября 2026 года.

Напомним, в Киеве с марта выросли тарифы на проезд в некоторых частных маршрутных такси.

РБК-Украина также писало, сколько стоил проезд в общественном транспорте в разных областных центрах Украины в начале марта.

