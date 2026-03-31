Тепло з дощами несе небезпеку: яку погоду обіцяють українцям завтра і де річки "переповнені"
Другий місяць весни принесе в Україну вологе тепло. При цьому мешканців деяких областей синоптики попереджають про небезпечні явища.
Чого чекати від погоди в Україні
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, квітень прийде в Україну:
- з "приємним комфортним" теплом;
- з "такими потрібними" дощами.
"Дощі завтра - періодично, вплив південної циклонічності. Лише в Криму - переважно без опадів", - поділилась експерт у своєму Facebook.
Температура повітря в більшості областей України очікується впродовж дня в межах +12+17 градусів за Цельсієм.
"І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6+12 градусів. У Карпатах - ще нижче на кілька градусів", - додала спеціаліст.
Виходячи з даних Українського гідрометеорологічного центру, найбільше сонця може бути завтра на півдні (хоча і там не виключені опади).
Погода в Україні 1 квітня 2026 року (інфографіка: meteo.gov.ua)
Яка погода завтра буде у Києві
У Києві, за словами Діденко, впродовж 1 квітня очікуються:
- дощ (періодично);
- тепла погода - з температурою повітря до +15°C.
"На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині", - підсумувала синоптик.
Прогноз погоди на 1 квітня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Попередження про небезпечні явища
Прес-служба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook опублікувала попередження для громадян про небезпечні гідрологічні явища.
Так, у період до 3 квітня триватиме розвиток водопілля:
- на річці Десна;
- на її притоках - річках Снов і Сейм.
"З добовою інтенсивністю підвищення рівнів води 1-10 см", - уточнили спеціалісти.
Зазначається, що це явище супроводжуватиметься:
- подальшим затопленням понижених ділянок заплави Десни біля Новгород-Сіверського (у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області);
- подальшим затопленням понижених ділянок на річці Снов біля міста Сновськ (у Корюківському районі Чернігівської області);
- переливом дороги місцевого значення між селами Великий Дирчин і Малий Дирчин (у Чернігівському районі Чернігівської області).
"І рівень небезпеки - жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, сьогодні та завтра очікується значна сніголавинна небезпека (у зв'язку з опадами):
- на високогір'ї Івано-Франківської області;
- на високогір'ї Закарпатської області.
Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В УкрГМЦ пояснили, що йдеться про 3 рівень небезпеки - помаранчевий.
