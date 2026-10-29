Теплый октябрь завершается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу и выходные
Погода в Украине в последние дни октября ожидается не без сюрпризов. Тем временем 1 ноября в отдельных локациях может даже пролетать мокрый снег.
Подробнее о прогнозе на пятницу и выходные дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности синоптической ситуации 30 октября
В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в пятницу, 30 октября, синоптическая ситуация в Украине будет снова отличаться "оригинальностью".
Так, в поле высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклоничность с Черного моря, которая будет предопределять:
- облачное небо;
- больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления.
"Однако, нашу погоду будет вызывать именно циклоническая циркуляция влажного относительно теплого воздуха с юга", - констатировали специалисты.
Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот
В каких областях возможны дожди в пятницу
В целом погоду в предпоследний день октября прогнозируют облачную, с прояснениями.
Умеренные дожди вероятны в южной части Украины.
Небольшие дожди могут быть:
- в Карпатах;
- на Прикарпатье;
- днем - местами также и в центральных областях.
На остальной территории 30 октября - без существенных осадков.
Читайте также: Погода в ноябре и зимой: в Укргидрометцентре обнародовали предварительный прогноз
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в пятницу прогнозируют северо-восточный, в западных областях - северо-западный. Со скоростью 5-12 м/с.
При этом ночью вероятны порывы ветра 15-20 м/с местами:
- на востоке;
- на юго-востоке.
Тем временем "распределение температуры", по данным синоптиков, "не подвергнется ощутимым изменениям".
В ночные часы столбики термометров могут показывать:
- по Украине в среднем - около +3...+8°C;
- на побережье морей - до +12°C.
Днем температура воздуха будет:
- по Украине в среднем - около +7...+12°C;
- на юге и востоке страны - до +15°C.
Особенности погоды в Украине 30 октября (инфографика: РБК-Украина)
Как изменится погода в Украине в субботу и воскресенье
Согласно прогнозу экспертов Укргидрометцентра на период с 30 октября по 1 ноября, синоптическая ситуация в Украине в эти дни будет неоднородной.
В субботу, 31 октября, небольшие и умеренные дожди вероятны на Левобережье страны.
На остальной территории Украины погода предполагается без существенных осадков.
Температура воздуха ожидается такая:
- ночью (в среднем) - около +3...+10°C;
- днем (в среднем) - около +7...+14°C.
Прогноз погоды от УкрГМЦ на 30 октября - 1 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)
В воскресенье, 1 ноября, распределение осадков изменится:
- умеренные дожди - возможны будут ночью и утром на северо-востоке и востоке страны;
- небольшой дождь и даже мокрый снег - в Карпатах.
На остальной территории, а днем - по Украине в целом погоду прогнозируют без существенных осадков.
Тем временем температура воздуха снизится:
- ночью - до 0...+6°C (в восточных областях - до +10°C);
- днем - до +6...+13°C.
Читайте также: В Украину идет похолодание с первым снегом: с какой погоды начнется ноябрь
Что прогнозируют по Киевской области и Киеву
По территории Киевской области и города Киева погоду 30 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.
"Без существенных осадков", - констатировали синоптики УкрГМЦ.
Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +6...+8°С;
- по области +3...+8°С.
Температура воздуха в пятницу днем:
- в Киеве - около +10°С;
- по области +7...+12°С.
В последующие дни, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, погода в столице будет постепенно меняться.
После около +10°С в дневные часы в течение выходных, в начале новой рабочей недели ожидается в среднем +8°С.
График прогноза погоды по Киеву (инфографика: meteo.gov.ua)
Температура воздуха по городу ночью также будет снижаться - от +8°С (в среднем) 30 октября:
- до +7°С - 31 октября и 1 ноября;
- до +6°С - 2 и 3 ноября.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая может быть погода в Украине в ноябре в целом.
Кроме того, мы объясняли, почему синоптики советуют водителям переобуть автомобили уже в ближайшее время.
Читайте также, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.