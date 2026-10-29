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Теплый октябрь завершается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу и выходные

17:58 29.10.2026 Чт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Теплый октябрь завершается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу и выходные Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в последние дни октября ожидается не без сюрпризов. Тем временем 1 ноября в отдельных локациях может даже пролетать мокрый снег.

Подробнее о прогнозе на пятницу и выходные дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности синоптической ситуации 30 октября

В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в пятницу, 30 октября, синоптическая ситуация в Украине будет снова отличаться "оригинальностью".

Так, в поле высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклоничность с Черного моря, которая будет предопределять:

  • облачное небо;
  • больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления.

"Однако, нашу погоду будет вызывать именно циклоническая циркуляция влажного относительно теплого воздуха с юга", - констатировали специалисты.

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В каких областях возможны дожди в пятницу

В целом погоду в предпоследний день октября прогнозируют облачную, с прояснениями.

Умеренные дожди вероятны в южной части Украины.

Небольшие дожди могут быть:

  • в Карпатах;
  • на Прикарпатье;
  • днем - местами также и в центральных областях.

На остальной территории 30 октября - без существенных осадков.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в пятницу прогнозируют северо-восточный, в западных областях - северо-западный. Со скоростью 5-12 м/с.

При этом ночью вероятны порывы ветра 15-20 м/с местами:

  • на востоке;
  • на юго-востоке.

Тем временем "распределение температуры", по данным синоптиков, "не подвергнется ощутимым изменениям".

В ночные часы столбики термометров могут показывать:

  • по Украине в среднем - около +3...+8°C;
  • на побережье морей - до +12°C.

Днем температура воздуха будет:

  • по Украине в среднем - около +7...+12°C;
  • на юге и востоке страны - до +15°C.

Теплый октябрь завершается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу и выходныеОсобенности погоды в Украине 30 октября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода в Украине в субботу и воскресенье

Согласно прогнозу экспертов Укргидрометцентра на период с 30 октября по 1 ноября, синоптическая ситуация в Украине в эти дни будет неоднородной.

В субботу, 31 октября, небольшие и умеренные дожди вероятны на Левобережье страны.

На остальной территории Украины погода предполагается без существенных осадков.

Температура воздуха ожидается такая:

  • ночью (в среднем) - около +3...+10°C;
  • днем (в среднем) - около +7...+14°C.

Теплый октябрь завершается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу и выходныеПрогноз погоды от УкрГМЦ на 30 октября - 1 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 1 ноября, распределение осадков изменится:

  • умеренные дожди - возможны будут ночью и утром на северо-востоке и востоке страны;
  • небольшой дождь и даже мокрый снег - в Карпатах.

На остальной территории, а днем - по Украине в целом погоду прогнозируют без существенных осадков.

Тем временем температура воздуха снизится:

  • ночью - до 0...+6°C (в восточных областях - до +10°C);
  • днем - до +6...+13°C.

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Что прогнозируют по Киевской области и Киеву

По территории Киевской области и города Киева погоду 30 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

"Без существенных осадков", - констатировали синоптики УкрГМЦ.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +6...+8°С;
  • по области +3...+8°С.

Температура воздуха в пятницу днем:

  • в Киеве - около +10°С;
  • по области +7...+12°С.

В последующие дни, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, погода в столице будет постепенно меняться.

После около +10°С в дневные часы в течение выходных, в начале новой рабочей недели ожидается в среднем +8°С.

Теплый октябрь завершается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу и выходныеГрафик прогноза погоды по Киеву (инфографика: meteo.gov.ua)

Температура воздуха по городу ночью также будет снижаться - от +8°С (в среднем) 30 октября:

  • до +7°С - 31 октября и 1 ноября;
  • до +6°С - 2 и 3 ноября.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая может быть погода в Украине в ноябре в целом.

Кроме того, мы объясняли, почему синоптики советуют водителям переобуть автомобили уже в ближайшее время.

Читайте также, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

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