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Синоптики советуют водителям переобуть машины: погода меняется

18:02 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Синоптики советуют водителям переобуть машины: погода меняется Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшее время ощутимо изменится. Поэтому автомобилистам стоит позаботиться о безопасности всех участников дорожного движения заранее.

Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Почему переобуть авто лучше в ближайшее время

Синоптик рассказала, что уже сейчас видны "определенные тенденции" для ощутимых синоптических изменений в ноябре.

"Если говорить о начале ноября и в целом - для этого месяца типична погода, которая может уже носить иногда такой, характер зимний", - объяснила она.

Птуха уточнила, что температура воздуха будет постепенно снижаться (как ночью, так и днем).

Между тем осадки - дожди, могут переходить к так называемой "смешанной фазе".

Речь идет про дождь с мокрым снегом или же просто мокрый снег.

"Это - как раз-таки та погода, которая присуща ноябрю", - констатировала представительница УкрГМЦ.

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Она добавила, что "к таким проявлениям нужно готовиться".

"Особенно автомобилистам уже стоит подумать о переобувании машины. Потому что предпосылки для того, чтобы у нас уже были какие-то осадки смешанной фазы... постепенно появляются", - сообщила Птуха.

В то же время она отметила, что резкого снижения температуры в течение следующей недели, морозов или же "классических" снегопадов (с сохранением снежного покрова) синоптики пока что не прогнозируют.

"Но, опять же, с приближением к этим датам - будем уточнять... Официальные прогнозы мы даем на 3-5 суток", - подытожила синоптик.

Какую погоду прогнозируют в УкрГМЦ на конец октября

Согласно прогнозу экспертов Укргидрометцентра на 29-31 октября, синоптическая ситуация в Украине в эти дни будет несколько контрастной.

В четверг (29 октября), небольшие и умеренные дожди возможны по Украине (кроме запада и востока). Ночью на юге - местами значительные дожди.

В западных областях - ночью и утром - вероятны туманы.

В пятницу (30 октября) и субботу (31 октября) будет преобладать погода без существенных осадков.

Синоптики советуют водителям переобуть машины: погода меняетсяПрогноз погоды в Украине на 29-31 октября от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура воздуха в последние дни октября ожидается такая:

  • ночью (в среднем по Украине) - около +2...+10°C;
  • днем (в среднем по Украине) - около +7...+14°C.

При этом несколько теплее будет в южной части страны:

  • ночью +8...+13°C;
  • днем +12...+17°C.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в ноябре в целом.

Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Читайте также о сезонном переобувании автомобилей (главных вопросах насчет замены резины и экономии).

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