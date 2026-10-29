Теплий жовтень завершується: синоптики дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю та вихідні
Погода в Україні в останні дні жовтня очікується не без сюрпризів. Тим часом 1 листопада в окремих локаціях може навіть пролітати мокрий сніг.
Докладніше про прогноз на п'ятницю та вихідні дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості синоптичної ситуації 30 жовтня
У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що у п'ятницю, 30 жовтня, синоптична ситуація в Україні буде знову відзначатись "оригінальністю".
Так, у полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка буде зумовлювати:
- захмарене небо;
- більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску.
"Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня", - констатували спеціалісти.
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В яких областях ймовірні дощі у п'ятницю
В цілому погоду впродовж передостаннього дня жовтня прогнозують хмарну, з проясненнями.
Помірні дощі ймовірні у південній частині України.
Невеликі дощі можуть бути:
- у Карпатах;
- на Прикарпатті;
- вдень - місцями також і в центральних областях.
На решті території 30 жовтня - без істотних опадів.
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Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер у п'ятницю прогнозують північно-східний, у західних областях - північно-західний. Зі швидкістю 5-12 м/с.
При цьому вночі ймовірні пориви вітру 15-20 м/с місцями:
- на сході;
- на південному сході.
Тим часом "розподіл температури", за даними синоптиків, "не зазнає відчутних змін".
У нічні години стовпчики термометрів можуть показувати:
- по Україні в середньому - близько +3...+8°C;
- на узбережжі морів - до +12°C.
Вдень температура повітря становитиме:
- по Україні в середньому - близько +7...+12°C;
- на півдні та сході країни - до +15°C.
Особливості погоди в Україні 30 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться погода в Україні в суботу та неділю
Згідно з прогнозом експертів Укргідрометцентру на період з 30 жовтня до 1 листопада, синоптична ситуація в Україні в ці дні буде неоднорідною.
В суботу, 31 жовтня, невеликі та помірні дощі ймовірні на Лівобережжі країни.
На решті території України погода передбачається без істотних опадів.
Температура повітря очікується така:
- вночі (в середньому) - близько +3...+10°C;
- вдень (в середньому) - близько +7...+14°C.
Прогноз погоди від УкрГМЦ на 30 жовтня - 1 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)
В неділю, 1 листопада, розподіл опадів зміниться:
- помірні дощі - можливі будуть вночі та вранці на північному сході й сході країни;
- невеликий дощ і навіть мокрий сніг - у Карпатах.
На решті території, а вдень - по Україні в цілому погоду прогнозують без істотних опадів.
Тим часом температура повітря знизиться:
- вночі - до 0...+6°C (у східних областях - до +10°C);
- вдень - до +6...+13°C.
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Що прогнозують по Київській області та Києву
По території Київської області та міста Києва погоду 30 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.
"Без істотних опадів", - констатували синоптики УкрГМЦ.
Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +6...+8°С;
- по області +3...+8°С.
Температура повітря у п'ятницю вдень:
- у Києві - близько +10°С;
- по області +7...+12°С.
У наступні дні, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, погода у столиці також буде поступово змінюватись.
Після близько +10°С в денні години впродовж вихідних, на початку нового робочого тижня очікується в середньому +8°С.
Графік прогнозу погоди по Києву (інфографіка: meteo.gov.ua)
Температура повітря по місту вночі також буде знижуватись - від +8°С (в середньому) 30 жовтня:
- до +7°С - 31 жовтня та 1 листопада;
- до +6°С - 2 та 3 листопада.
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