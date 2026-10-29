ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Теплий жовтень завершується: синоптики дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю та вихідні

17:58 29.10.2026 Чт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Теплий жовтень завершується: синоптики дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю та вихідні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Погода в Україні в останні дні жовтня очікується не без сюрпризів. Тим часом 1 листопада в окремих локаціях може навіть пролітати мокрий сніг.

Докладніше про прогноз на п'ятницю та вихідні дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості синоптичної ситуації 30 жовтня

У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що у п'ятницю, 30 жовтня, синоптична ситуація в Україні буде знову відзначатись "оригінальністю".

Так, у полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка буде зумовлювати:

  • захмарене небо;
  • більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску.

"Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня", - констатували спеціалісти.

Читайте також: Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення та навпаки

В яких областях ймовірні дощі у п'ятницю

В цілому погоду впродовж передостаннього дня жовтня прогнозують хмарну, з проясненнями.

Помірні дощі ймовірні у південній частині України.

Невеликі дощі можуть бути:

  • у Карпатах;
  • на Прикарпатті;
  • вдень - місцями також і в центральних областях.

На решті території 30 жовтня - без істотних опадів.

Читайте також: Погода у листопаді та взимку: в Укргідрометцентрі оприлюднили попередній прогноз

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у п'ятницю прогнозують північно-східний, у західних областях - північно-західний. Зі швидкістю 5-12 м/с.

При цьому вночі ймовірні пориви вітру 15-20 м/с місцями:

  • на сході;
  • на південному сході.

Тим часом "розподіл температури", за даними синоптиків, "не зазнає відчутних змін".

У нічні години стовпчики термометрів можуть показувати:

  • по Україні в середньому - близько +3...+8°C;
  • на узбережжі морів - до +12°C.

Вдень температура повітря становитиме:

  • по Україні в середньому - близько +7...+12°C;
  • на півдні та сході країни - до +15°C.

Теплий жовтень завершується: синоптики дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю та вихідніОсобливості погоди в Україні 30 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода в Україні в суботу та неділю

Згідно з прогнозом експертів Укргідрометцентру на період з 30 жовтня до 1 листопада, синоптична ситуація в Україні в ці дні буде неоднорідною.

В суботу, 31 жовтня, невеликі та помірні дощі ймовірні на Лівобережжі країни.

На решті території України погода передбачається без істотних опадів.

Температура повітря очікується така:

  • вночі (в середньому) - близько +3...+10°C;
  • вдень (в середньому) - близько +7...+14°C.

Теплий жовтень завершується: синоптики дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю та вихідніПрогноз погоди від УкрГМЦ на 30 жовтня - 1 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

В неділю, 1 листопада, розподіл опадів зміниться:

  • помірні дощі - можливі будуть вночі та вранці на північному сході й сході країни;
  • невеликий дощ і навіть мокрий сніг - у Карпатах.

На решті території, а вдень - по Україні в цілому погоду прогнозують без істотних опадів.

Тим часом температура повітря знизиться:

  • вночі - до 0...+6°C (у східних областях - до +10°C);
  • вдень - до +6...+13°C.

Читайте також: В Україну йде похолодання з першим снігом: якою погодою почнеться листопад

Що прогнозують по Київській області та Києву

По території Київської області та міста Києва погоду 30 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

"Без істотних опадів", - констатували синоптики УкрГМЦ.

Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +6...+8°С;
  • по області +3...+8°С.

Температура повітря у п'ятницю вдень:

  • у Києві - близько +10°С;
  • по області +7...+12°С.

У наступні дні, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, погода у столиці також буде поступово змінюватись.

Після близько +10°С в денні години впродовж вихідних, на початку нового робочого тижня очікується в середньому +8°С.

Теплий жовтень завершується: синоптики дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю та вихідніГрафік прогнозу погоди по Києву (інфографіка: meteo.gov.ua)

Температура повітря по місту вночі також буде знижуватись - від +8°С (в середньому) 30 жовтня:

  • до +7°С - 31 жовтня та 1 листопада;
  • до +6°С - 2 та 3 листопада.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в листопаді в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому синоптики радять водіям перевзути автівки вже найближчим часом.

Читайте також, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Жовтень Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог Осінь
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою