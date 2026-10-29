Теплий жовтень завершується: синоптики дали прогноз погоди в Україні на п'ятницю та вихідні

Погода в Україні в останні дні жовтня очікується не без сюрпризів. Тим часом 1 листопада в окремих локаціях може навіть пролітати мокрий сніг.

Докладніше про прогноз на п'ятницю та вихідні дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості синоптичної ситуації 30 жовтня

У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що у п'ятницю, 30 жовтня, синоптична ситуація в Україні буде знову відзначатись "оригінальністю".

Так, у полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка буде зумовлювати:

захмарене небо;

більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску.

"Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня", - констатували спеціалісти.

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В яких областях ймовірні дощі у п'ятницю

В цілому погоду впродовж передостаннього дня жовтня прогнозують хмарну, з проясненнями.

Помірні дощі ймовірні у південній частині України.

Невеликі дощі можуть бути:

у Карпатах;

на Прикарпатті;

вдень - місцями також і в центральних областях.

На решті території 30 жовтня - без істотних опадів.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у п'ятницю прогнозують північно-східний, у західних областях - північно-західний. Зі швидкістю 5-12 м/с.

При цьому вночі ймовірні пориви вітру 15-20 м/с місцями:

на сході;

на південному сході.

Тим часом "розподіл температури", за даними синоптиків, "не зазнає відчутних змін".

У нічні години стовпчики термометрів можуть показувати:

по Україні в середньому - близько +3...+8°C;

на узбережжі морів - до +12°C.

Вдень температура повітря становитиме:

по Україні в середньому - близько +7...+12°C;

на півдні та сході країни - до +15°C.

Особливості погоди в Україні 30 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода в Україні в суботу та неділю

Згідно з прогнозом експертів Укргідрометцентру на період з 30 жовтня до 1 листопада, синоптична ситуація в Україні в ці дні буде неоднорідною.

В суботу, 31 жовтня, невеликі та помірні дощі ймовірні на Лівобережжі країни.

На решті території України погода передбачається без істотних опадів.

Температура повітря очікується така:

вночі (в середньому) - близько +3...+10°C;

вдень (в середньому) - близько +7...+14°C.

Прогноз погоди від УкрГМЦ на 30 жовтня - 1 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

В неділю, 1 листопада, розподіл опадів зміниться:

помірні дощі - можливі будуть вночі та вранці на північному сході й сході країни;

невеликий дощ і навіть мокрий сніг - у Карпатах.

На решті території, а вдень - по Україні в цілому погоду прогнозують без істотних опадів.

Тим часом температура повітря знизиться:

вночі - до 0...+6°C (у східних областях - до +10°C);

вдень - до +6...+13°C.

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Що прогнозують по Київській області та Києву

По території Київської області та міста Києва погоду 30 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

"Без істотних опадів", - констатували синоптики УкрГМЦ.

Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +6...+8°С;

по області +3...+8°С.

Температура повітря у п'ятницю вдень:

у Києві - близько +10°С;

по області +7...+12°С.

У наступні дні, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, погода у столиці також буде поступово змінюватись.

Після близько +10°С в денні години впродовж вихідних, на початку нового робочого тижня очікується в середньому +8°С.

Графік прогнозу погоди по Києву (інфографіка: meteo.gov.ua)

Температура повітря по місту вночі також буде знижуватись - від +8°С (в середньому) 30 жовтня: