Темпы ускорятся, а у ТЦК будет больше данных? Ответы на вопросы о мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине продлена как минимум до 15 ноября 2023 года. В то же время обсуждается возможность ее усиления, военкоматы взяли на контроль, а оснований для отсрочки стало меньше.
РБК-Украина отвечает на главные вопросы о мобилизации.
Мобилизовать могут любого мужчину в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого он должен быть признан годным по состоянию здоровья (решением военно-врачебной комиссии). Причем мобилизации подлежат независимо от наличия военного опыта.
На службу не могут взять осужденных за тяжкое преступление (со снятием с воинского учета).
Таким образом, мобилизация распространяется на:
Также мобилизации не подлежат те, у кого есть право на отсрочку.
Согласно действующему порядку, право на отсрочку есть у:
Отметим, в июне Верховная рада сократила перечень основания для отсрочки. Теперь она не положена мужчинам, у которых жена, один из родителей или родителей жены имеет инвалидность I или II группы, но при этом есть другие трудоспособные лица, которые по закону обязаны их содержать.
Адвокат объединения "Актум групп" Оксана Доготер рассказала РБК-Украина, что отсрочка от мобилизации по "психическому состоянию" может быть предоставлена лишь при наличии заключения врачебной комиссии. То есть на основании диагноза.
Поэтому неготовность воевать не освобождает от мобилизации.
Хотя в Верховную раду внесен проект закона №9566, который предусматривает возможность мобилизации не на военную службу, а на работу на оборонку или на предприятиях, которые обеспечивают функционирование национальной экономики.
Если его проголосуют, то военнообязанные по религиозным или личным причинам смогут письменно отказаться от мобилизации в военные подразделения. Но должны будут подтвердить готовность быть привлеченными к работам.
Предполагается, что с мобилизованными на работы будут заключаться контракты с оплатой труда в размере не меньше минимальной на предприятиях оборонного назначения или других секторов экономики по месту жительства (или в других регионах по письменному согласию).
На сегодня есть потребностях во всех военных специальностях - пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Если человек служил, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части.
Там обычно в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание.
Мобилизованных без опыта службы и военных запаса, которые служили давно, направляют на обучение. Оно проходит в разных учебных центрах, в зависимости от специальности, по которой мужчина мобилизован.
"Как показывает практика и мое общение с нашими защитниками, сейчас в рядах ВСУ больше не хватает пехоты, артиллерии. И те ребята, которые не имеют военного опыта, чаще всего проходят обучение на пехотинцев и артиллеристов", - рассказала РБК-Украина адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.
Отметим, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести срок обязательного обучения не менее 3 месяцев. Документ еще не выносился на голосование.
Перед распределением мужчины проходят военно-врачебную комиссию. Поэтому Анищенко советует вести диалог о той или иной специализации с самого начала.
Если есть какие-то полезные навыки, например, управление дронами, нужно заявить военкому о своем опыте. Причем можно добиваться перевода и если мобилизованного распределили не туда, куда он хочет.
Но во время военного положения все зависит от решения командира. Если в подразделении не хватает пехоты, а у мобилизованного навыки управления дроном, то он, скорее всего, станет пехотинцем.
Этот статус устанавливает военно-врачебная комиссия. С учетом разных факторов указывается, какие виды службы и работы противопоказаны мобилизованному.
Как правило, их не берут в десантные, штурмовые войска, морскую пехоту и так далее. И обычно ограниченно пригодные служат в частях обеспечения, военкоматах, военных учебных заведениях.
В то же время прямого запрета для отправки ограниченно годного в часть, которая выполняет боевые задачи, нет. Но его служба должна соответствовать заключению врачебной комиссии.
Отметим, перечень диагнозов, определяющих степень пригодности к военной службе, содержится в приложении №1 к приказу Минобороны № 402; пояснение по применению этого документа - приложение №2.
Мобилизация в Украине предусматривает четыре очереди. По словам замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Егора Чернева, сейчас идет вторая очередь.
Будет ли четвертая вообще, зависит от того, сколько будет продолжаться война с Россией и сколько она задействует ресурсов.
"Четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности … то пойдут все. Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим", - добавил нардеп.
На днях президент Владимир Зеленский допустил такую возможность. Он отметил, что с такой просьбой обратились военные. Однако, по его словам, в вопросах мобилизации "важно понимать, кто это делает и как".
"И поэтому вопрос военкоматов, ВВК, нужно ускорить процессы, навести порядок, а уже потом вести разговоры о том, как и кем увеличивать (мобилизацию, - ред.)", - сказал президент.
Тем не менее усилить мобилизацию уже готовы в Харьковской области. Пока неизвестно, как именно, но местные власти хотят "наладить сотрудничество" с ТЦК и силовиками. Ожидается, что во всех населенных пунктах могут появиться комиссии по усилению мобилизации.
Как ожидается, осенью военкоматы получат доступ к ряду государственных реестров. И такая цифровизация должна упростить работу ТЦК.
По словам министра обороны Алексея Резникова, военкоматы смогут автоматически получать информацию из реестров МВД, Минюста, МИД, ЦИК и Госпогранслужбы.
Он также говорит о том, что у украинцев станет меньше поводов ходить по коридорам, а в военкомат нужно будет явиться лишь тогда, когда необходимо личное присутствие.
Юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский рассказал РБК-Украина, что в повестке должны быть ФИО конкретного человека, кому она выписана, и адрес его регистрации. Причем если она выписана с ошибками, повестку можно не брать.
"Однако если в повестке, скажем, только союз "і" заменили на союз "та" или предлог "в" заменили предлогом "у", то это не означает, что повестка не соответствует форме. Такие мелкие нюансы не влияют на действительность документа", - добавил юрист.
Повестки, в которых изменены формулировки, например, есть требование взять с собой вещи, не предусмотренные типовой повесткой, можно игнорировать. Но только при наличии существенных отклонений от утвержденной формы.
Есть и другие ситуации, когда повестку можно не брать. В частности, когда ваши данные вписывались в частично заполненный бланк и если документ вручает неуполномоченное лицо (без печати), которое вносит данные в заранее заполненный бланк при вас.
Савинский уточняет, что повестки могут вручать практически где угодно в местах, куда работники ТЦК имеют беспрепятственный доступ. То есть на улицах, на блокпостах, в других публичных местах.
При этом они не имеют право для вручения повестки специально останавливать маршрутки и автомобили. Хотя зайти в открытый общественный транспорт - могут.
Часто бывает, когда работники ТЦК работают вместе с представителями полиции, которые могут останавливать транспорт. Но у полиции исчерпывающий перечень оснований для этого, и вручение повестки туда не входит.
На днях представитель Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко отметил, что повестки могут вручаться на пляжах и в любых общественных местах.
Ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич рассказал РБК-Украина, что если повестка не соответствует форме, нарушен порядок ее вручения или она вручена неуполномоченными лицами, это не может быть основанием для обжалования в суде.
Причина - повестка является всего лишь средством оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.
Данный документ не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины. Поэтому обжалование в суде не приведет к положительному результату.
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